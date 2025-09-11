Alfonso Rojo: «¿Saben que la violencia y el crimen casi siempre vienen de un lado y es la izquierda?»

El sermón de hoy va de rabiosa actualidad, porque gira en torno al asesinato de Charlie Kirk y de puntualizaciones.

Sobre la violencia, el crimen y la brutalidad.

¿Sabían ustedes que casi la totalidad de los grandes atentados perpetrados en el mundo en el último medio siglo han tenido como protagonistas a musulmanes y se hicieron al grito de Alá es Grande?

11-S, 11-M, la discoteca Bataclan, la escuela rusa en Beslán, la masacre del 7 de octubre en Israel…

¿Son conscientes también de que la inmensa mayoría de los asesinatos de los que han sido víctimas dirigentes políticos en las últimas décadas —empezando por Aldo Moro y terminando por Rajiv Gandhi— han tenido detrás a tipos u organizaciones de izquierdas?

En España, a lo largo de nuestra historia, han sido asesinados seis presidentes de Gobierno: Prim, Cánovas del Castillo, Canalejas, Dato y Carrero Blanco.

Todos, sin excepción, ejecutados por izquierdistas de diverso pelaje, incluyendo por supuesto a los matarifes de ETA en el último caso.

Lo mismo con los Reyes, desde el que sufrieron Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda a los que apuntaban contra Alfonso XII o Alfonso XIII y el que urdieron los etarras contra Juan Carlos I.

¿Qué quiero decir con esto?

Algo muy simple: que la violencia suele venir casi siempre del mismo lado.

Tanto cuando es bestial y muy intensa o cuando llega larvada y de costado.

Los parientes de los asesinos vascos solían venir a Madrid a las puertas de Audiencia, cuando se juzgaba a los facinerosos y no recuerdo un caso en que fueran agredidos por los viandantes.

Tampoco soy capaz de enumerar ocasiones en que políticos, escritores o periodistas progres hayan sido hostigados, atacados y censurados en una universidad.

Ni aficionados del Barça o del Athletic a los que se haya impedido a trompazos lucir una camiseta o una bandera en un campo de fútbol español y estoy de ver como hasta se agrede a en el Camp Nou o se impide la entrada a un hincha con la bandera española o el escudo del Real Madrid.

En esto, como en muchas otras cosas, no todos somos iguales y mi duda, un día como hoy, viendo la foto de la bella mujer de Kirk con su hijo de un año y su hija de tres, es si eso es bueno o malo.