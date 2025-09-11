Pedro Manuel Hernández: «La Diada: la ‘gran mentira’ catalana»

Cada 11 de septiembre –como hoy– Cataluña se viste de luto por un “agravio histórico” que solo existe en la calienturenta imaginación de los nacionalistas. «La Diada» –no es ni memoria ni mucho menos historia– es pura propaganda, es un avalado y mítico invento politico reforzado por tres mentiras que llevan siglos repitiendonos como loros ofendidos.

1. 1714: la farsa de la resistencia heroica.

La Mentira: nos cuentan que Barcelona cayó ante un ejército español que quiso borrar a Cataluña del mapa.

La Verdad: la Guerra de Sucesión fue un lío europeo con catalanes de todos los bandos. Que unos perdieran no significa que España los aplastara como pueblo. Transformar un fracaso militar en epopeya de opresión es la especial mentira del victimismo catalán.

Políticos como Quim Torra han utilizado esta fecha para fomentar una narrativa de resistencia y sacrificio. Torra, conocido por su retórica incendiaria y su admiración por figuras del nacionalismo radical, ha afirmado que «Cataluña lleva varios años intentando ser libre y si aún no lo es, es porque aún no ha terminado el camino».

2. Derechos históricos: la Constitución imaginaria.

La Mentira: se presume de que Cataluña tenía ancestrales “derechos históricos” consolidados pero arrebatados por España, como si existiera un reino independiente que fue conquistado.

La Verdad: los «fueros» eran unos privilegios administrativos locales, nada más. Presentarlos como soberanía robada es inventar un pasado que nunca existió, para justificar un separatismo que no tiene raíces reales.

Partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han promovido esta idea y siempre argumentando que Cataluña posee una soberanía histórica que le otorga el derecho a decidir su futuro. Esta postura ha sido defendida por figuras como Oriol Junqueras, quien ha sostenido que «Cataluña tiene derecho a decidir su futuro político», una afirmación que ignora nuestro vigente marco legal y nuestra Constitución.

3. Represión cultural: el mito del borrado.

La Mentira : El relato insiste en que, tras el 1714, Felipe V quiso exterminar la lengua y la cultura catalanas.

Esto solo se trata de una exageración grotesca y de una burda mentira . La lengua catalana, la literatura, las tradiciones y muchas otras instituciones sobrevivieron y prosperaron. Siempre se ha argumentado que –tras la caída de Barcelona, en 1714–, España intentó erradicar la lengua y la cultura catalanas. Aunque es cierto que se impusieron restricciones administrativas, la lengua catalana nunca fue prohibida.

La Verdad: de hecho, la literatura y la cultura catalanas florecieron en los siglos XVIII y XIX, con brillantes autores, como Jacint Verdaguer y Àngel Guimerà, que escribieron en catalán y contribuyeron al renacimiento cultural de la región.

Querer convertir un ajuste administrativo en persecución cultural es la prueba de que el nacionalismo catalán vive de mentiras, fantasmas y rencores.

Sin embargo, políticos como Carles Puigdemont han utilizado este supuesto agravio para fomentar una identidad catalana victimista y excluyente. Puigdemont, quien ha afirmado que — «Cataluña es una nación sin Estado»– ha promovido la idea de que la cultura catalana sigue estando constantemente amenazada por una España opresora y, que les roba, una narrativa que no se corresponde con la auténtica realidad histórica.

«La Diada» ni recuerda ni conmemora nada: es un «show anual» de impostado victimismo, diseñado para mantener a los catalanes en permanente agravio comparativo y justificar la fantasía separatista. Cada bandera ondeando y cada himno cantado es un recordatorio de que lo que celebran «no es historia», sino un legendario mito construido «con» y «por» aspiraciones megalómanas , exageraciones ideológicas, medias verdades y, sobretodo, por manipulaciones partidistas.

Los tres bulos históricos –arriba mencionados– han sido siempre instrumentalizados por políticos como Torra, Junqueras y Puigdemont para construir una narrativa fabulada que presenta a Cataluña como una víctima constante de una España vengativa. Sin embargo, al analizar la historia con una perspectiva crítica, es evidente y nos revela que estos relatos son interesadas elucubraciones y construcciones separatistas que no resisten un minimo y riguroso examen de los hechos.

Ya es hora de que el ancestral mito de «la España opresora y que les roba, desaparezca de esa falsa memoria colectiva e histórica, que ha sido todo, menos histórica y democrática».