Un día, hace 13 años, merced a los reveses que da la vida, me vi inmerso en un estado de depresión y ansiedad ante el sombrío e incierto futuro que ante mí se presentaba. Fueron los necesarios dolores del parto que habrían de alumbrar una nueva vida; mi vida. Y es que no hay bien que por mal no venga.

Y busqué luz donde no había más que oscuridad. Para ello abrí al azar el Evangelio buscando respuestas, y esta es la que me encontré:

«No os angustiéis buscando qué comer o qué beber. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre ya sabe que las necesitáis. Buscad su reino, y todo eso se os dará por añadidura». Lucas, 12:29-31.

En ese momento decidí olvidarme de mis problemas domésticos y laborales, para comprometerme en servir en cuerpo y alma a Dios, y ello de la mejor manera que sabía hacer: Escribiendo.

En un año escribí, corregí, maqueté y publiqué, tres nuevos libros; más de mil páginas en total.

Estos libros, junto con los artículos que publico diariamente en redes sociales (más de 4.000 desde 2012), los difundo gratuitamente a través de Internet, habiendo conseguido mi página «El Velo Rasgado», lectores en 115 países del Mundo, en tan solo cinco años. A ello habría que sumarle los cerca de 1.500 artículos publicados, en PERIODISTA DIGITAL, desde septiembre de 2021.

¿Y todo gratis? Pues sí, porque si a mis 71 años, la razón para llevar la vida de ermitaño que llevo, fuese el dinero, les garantizo que no lo haría. Y es que hay cosas en esta vida que jamás haría por dinero, pero sí gratuitamente.

Recientemente Facebook me ha concedido el estatus de ´profesional´, con derecho a monetizar mis publicaciones. He renunciado a cobrar, pero no a ser ´profesional´, ya que dicho nivel me permite ver diariamente cuántas personas reales leen cada artículo publicado. Entre 1.000 y 4.000 entradas por día. Nada que ver con el número de ´likes´.

Que nadie piense que actúo así porque me sobra de todo y me puedo permitir una caprichosa y esnobista generosidad. Tampoco piensen que lo hago por vanidad, ya que, desde hace más de treinta años, mi nombre figura, en diferentes antologías literarias, entre los 100 mejores poetas de habla hispana, del siglo XX.

La respuesta al porqué, es mucho más sencilla. Simplemente hago lo que hago, por querer compartir con mi prójimo, todo aquello que ha dado paz y sentido a mi vida.

Me ocupo, humildemente, de las cosas de mi Señor, y Él cuida de mí. Así de simple; así de maravilloso: Busqué el Reino y todo lo demás me vino por añadidura.

Ese es el salario de los soldados de Dios. Mi precioso salario con el que sé que jamás seré rico, pero tampoco nunca me faltará nada.