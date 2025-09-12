'EL REPASO'

Alfonso Rojo: “Tontos, malos, Zapatero, Sánchez y cuando las palabras matan”

Un debate eterno, el caso de Charlie Kirk y la justificación del crimen

Archivado en: Columnistas | Periodismo

En el viejo debate sobre si son más perniciosos los malos o los tontos, durante mucho tiempo me incliné por la tesis de que, a la larga, los segundos suelen ser más dañinos.

Sin embargo, observando lo que sucede en España de un tiempo a esta parte, el problema es que hay más tontos que botellines y, desgraciadamente, muchos de ellos son también malos a rabiar.

Supongo que habrán seguido con el alma encogida todo lo relacionado con el asesinato de Charlie Kirk. Lo que no estoy seguro es de que hayan escuchado la bazofia que, sobre ese crimen, han soltado medios como la Cadena SER o los paniaguados de la ‘Brunete Pedrete’, ni los vómitos de ciertos progresistas en redes sociales.

Les ahorro los detalles de lo que ha dicho la tal Barceló o lo que ha escrito en X su tertuliano Guardans, dos de los que, sin remilgos, han justificado el crimen.

Siempre he tenido claro que a esta gentuza no le faltan ganas, sino fuerzas. Como repite nuestro reportero Bertrand Ndongo, si pudieran, nos meterían en chirona, nos internarían en una checa o algo peor.

No soportan la disidencia ni tienen la menor empatía con quienes no piensan como ellos. Ya no se conforman con la censura o la cultura de la cancelación.

Charlie Kirk era un tipo que amaba el debate, que iba a las universidades a pecho descubierto a confrontar ideas, sin filtros, sin excluir a nadie. Y por eso le pegaron un balazo. Las palabras matan.

Cuando califican a alguien de fascista, lo etiquetan de ultra o algo peor —que suele ser lo habitual—, lo condenan, lo deshumanizan y lo dejan expuesto a la furia estúpida de los fanáticos.

Hablando de tontos y malos, Pérez-Reverte dice que Zapatero era tonto y se hizo malo. Discrepo: el expresidente socialista, embajador del chavista Maduro y comisionista de los chinos, es malvado desde antes de que sus padres se hicieran novios. Y un pesetero de cuidado.

Su respaldo a los torturadores, el blanqueamiento sistemático del narco-régimen chavista, su miopía ante los horrores que sufren cientos de venezolanos en El Helicoide… todo eso no tiene una motivación ideológica, sino económica. Le ha permitido hacerse multimillonario.

Lo de Zapatero, como lo de Sánchez con Israel o su postureo con ciertos temas, es puro teatro, todo impostado.

