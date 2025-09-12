La Vuelta Ciclista a España 2025, prevista para culminar el próximo domingo en Madrid, se ha transformado en un auténtico campo de batalla de guerrilla urbana. Lo que debería ser una celebración deportiva internacional se ha convertido en un espectáculo de violencia, boicot, acoso y riesgo extremo para los ciclistas y los espectadores. Los responsables son grupos fanáticos, violentos, propalestinos (mejor dicho, pro-Hamás), que actúan bajo el pretexto de denunciar un supuesto “genocidio en Gaza”, llegando incluso a lesionar a corredores y obligar a abandonar etapas completas.

1. Violencia directa contra ciclistas y espectadores

Los violentos interrumpen el paso de la carrera, bloquean carreteras, lanzan objetos, destruyen mobiliario urbano y ejercen acciones de guerrilla callejera. La organización de la Vuelta ha sido obligada a:

Recortar etapas en Castro de Herville y Bilbao, neutralizando cronómetros y modificando metas.

Ciclistas como Javier Romo (Movistar) han tenido que abandonar tras ser derribados por manifestantes.

Miles de espectadores han visto cómo su seguridad era vulnerada.

“Han jodido la Vuelta. Nos han puesto en peligro, nos han derribado, nos han obligado a abandonar.” – Javier Romo

El exciclista Óscar Pereiro recuerda que ya se han producido muertes por accidentes con aficionados o señalización, subrayando la responsabilidad legal de los infractores.

2. Legalidad: Código Penal y Ley del Deporte

El director de la Vuelta, Javier Guillén, ha sido categórico: “No se puede cortar el paso a los ciclistas, es ilegal porque lo tipifican el Código Penal y la Ley del Deporte”.

Tipificación de los actos violentos:

Delitos de lesiones: arts. 147 y 152 CP.

Desórdenes públicos: art. 172 CP.

Alteración del orden en grupo y atentados contra la autoridad: arts. 557-566 CP.

Ley del Deporte: protege la integridad física de los competidores y la organización de competiciones.

Sanciones previstas: multas y prisión de 6 meses a 6 años, según gravedad, violencia utilizada y uso de objetos peligrosos. La difusión de mensajes incitando a la violencia también constituye delito.

3. Violencia autoproclamada “revolucionaria”

Los violentos defienden sus actos como “revolucionarios, purificadores, necesarios”, afirmando que sus fines nobles justifican agresión física, bloqueo de carreteras, acoso a equipos y destrucción de bienes públicos. Nada más alejado de la realidad legal y ética.

“No son propalestinos, son proHamas. Ejercen terrorismo callejero, «kale borroka». Que vayan a la cárcel, es donde debe estar esta basura humana.” – Eduardo Inda, OKDIARIO

4. Boicot mediático y transnacional

El boicot al equipo Israel-Premier Tech demuestra cómo un evento deportivo puede ser aprovechado como plataforma política internacional:

Cortes de carreteras, pancartas y banderas palestinas.

Cobertura en directo, con detenciones puntuales, como en la contrarreloj de Figueres (Girona).

Coordinación europea: BDS y Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, junto a colectivos españoles y europeos.

Dos ciclistas retirados: Derek Gee y Jakob Fuglsang, aliviados de no vestir los colores del equipo israelí.

Apoyo político explícito: partidos como PSOE, Bildu, Podemos, IU y Sumar, legitimando los actos violentos.

La organización de la Vuelta, por su parte, advierte que solo son legítimas las reivindicaciones pacíficas, y niega expulsar al equipo israelí, que participa por méritos deportivos.

5. Hipocresía y connivencia histórica del PSOE

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue un patrón histórico de priorizar causas internacionales sobre la seguridad nacional:

Encabeza manifestaciones con kufiya al cuello, ignorando la protección de los ciclistas.

La imagen internacional de España se deteriora: “España se ha convertido en un auténtico paria entre las democracias del mundo.” – Eduardo Inda

Patrón histórico del PSOE: desde Pablo Iglesias, pasando por Largo Caballero e Indalecio Prieto, la violencia siempre se ha presentado como instrumento político legítimo.

Huelgas revolucionarias, asesinatos durante la Segunda República —como el magnicidio de Calvo Sotelo— y connivencia con grupos armados.

Actualidad: coalición con separatistas y herederos de ETA, mientras se permite la acción impune de violentos en el país.

6. Conflictos internacionales y oportunismo político

Mientras España enfrenta disputas territoriales sin resolver —Sáhara Occidental y Gibraltar— Sánchez decide involucrarse en conflictos a más de 3.000 km de distancia, buscando protagonismo internacional, no protección de la vida de ciclistas ni seguridad ciudadana. Este patrón recuerda el “síndrome del estrecho de Ormuz”, característico de la izquierda española: problemas lejanos sobre prioridades locales.

7. Impacto directo en la Vuelta y sanciones legales

Neutralización de etapas, recorte de recorridos y cambios de meta.

Lesiones graves y riesgo extremo para ciclistas.

Multas y denuncias: hasta 15.000 euros, más posibles procedimientos judiciales adicionales.

Penas de prisión: 6 meses a 6 años, según la violencia y organización del acto.

Difusión de mensajes incitando a la violencia: también punible con multa o prisión.

8. Opinión de ciclistas y comentaristas

Vingegaard: libertad de expresión sí, violencia no.

Almeida: protestas pacíficas bienvenidas, agresiones inaceptables.

Perico Delgado: separar política y deporte, denunciar boicot violento.

9. Conclusión: justicia, ética y firmeza

La Vuelta 2025 se ha convertido en un laboratorio de violencia impune, boicot y acoso, donde la ley española y la ética son ignoradas sistemáticamente. La tradición histórica del PSOE de justificar la violencia no puede servir para encubrir delitos de hecho.

“Es ilegal y lo dice el Código Penal. Tenemos unas normas y hay que cumplirlas.” – Javier Guillén

Mensaje rotundo:

Los violentos son criminales y deben ser sancionados.

La justicia debe actuar sin contemplaciones.

Ninguna causa “noble” o “revolucionaria” puede justificar lesiones, coacciones o destrucción de bienes.

La seguridad de los ciclistas y la integridad de la competición están por encima de cualquier boicot político o mediático.

Resumen conceptual final:

La Vuelta 2025: Violencia, Boicot y Complicidad Gubernamental