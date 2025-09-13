Pedro Manuel Hernández: «Cervantes, el nuevo rehén del wokismo de Amenábar»

Que Alejandro Amenábar es un buen cineasta, nadie se atreve a negarlo. Que filma con talento, a ojos cerrados se lo concedemos. Pero lo que no tiene pase, es que ahora, además de director de cine, se nos disfrace de gran experto historiador, sexólogo y forense de cadáveres ilustres. En su último juguete, «El Cautivo»– recién estrenado– decide que Miguel de Cervantes –soldado en Lepanto, manco de honor, preso en Argel e ilustre genio literario, como su principal protagonista, «D.Quijote de La Mancha»– debe ser reeditado como flamante miembro póstumo y de honor del lobby gay. Así, sin pruebas, sin documentos, sin cartas, sin crónicas, sin nada de nada, simplemente porque lo dice Amenábar y porque el guión de la ideología «woke» lo exige, esto es demasiado «pá el body».

El fenómeno no es nuevo. Ya lo hemos visto en otros templos del progresismo cultural: Pedro Almodóvar lleva años fabricando «versiones rosas» de medio santoral artístico; desde Lorca — que ya no necesita más etiquetas de las que tuvo que cargar en vida– hasta Velázquez, Shakespeare o incluso Beethoven… Todos, al parecer, fueron pioneros de la diversidad sexual. Y si no lo fueron, da igual: basta con que un cineasta, un guionista, un historiador subvencionado o un comisario cultural lo decida. Al fin y al cabo, la historia –según ellos– no es más que una rica cantera de personajes para vestir y desvestir con la moda de la corrección política cuando guste o interese.

Lo más grotesco es que se intenta legitimar este disparate apelando a la historiografía seria y de investigación. Se cita a menudo a Rosa Rossi –prestigiosa hispanista y catedrática de Literatura Española, en Roma–autora de «Sulle tracce di Cervantes: profilo inedito dell’autore del Chisciotte» (1997). Y, aunque efectivamente, Rossi dedicó su vida a rastrear aspectos inéditos de la vida y obras del autor del Quijote, jamás escribió ni afirmó que Miguel de Cervantes fuera, por un casual, homosexual. Este detalle suele incomodar– y mucho– a aquellos que se empeñan en inscribirlo en su especial y distinguido club social.

No hay líneas, ni pruebas, ni manuscritos historiográficos que lo sostengan. Todo lo demás es humo posmoderno, pura una manipulación de despacho. Rossa Rossi existe, su obra existe… pero el chisme sexual es un invento reciente de los post- modernos guionistas del más puro celuloide de la ideologia woke.

La realidad es mucho más contundente: Cervantes vivió, luchó, sufrió y escribió como un hombre de su tiempo, con una biografía documentada y compleja, llena de heridas, fracasos, deudas y glorias. No necesita un máster póstumo en «diversidad de género» para que su obra sea universal y única. La grandeza del Quijote no ha dependido, depende ni dependerá de la orientación sexual que le quiera colgar un cineasta de hoy– por bueno que sea y, este lo es– sino de su genio irrepetible, de su prodigiosa lengua y de la hondura de su profunda mirada sobre el ser humano.

Amenábar, como tantos otros, ha caído en la tentación del revisionismo de moda: usar a los grandes nombres de la historia como figurines de pasarela para su propio desfile ideológico. Y lo peor es que lo hace con gesto de suficiencia, como si la cultura entera esperara sus grandes descubrimientos. La verdad es otra: lo único que logra es trivializar al más grande de nuestros escritores, reducirlo a un cliché y usarlo de una barata e ideologizada propaganda de género.

El «wokismo cultural» funciona así: se apropia de Cervantes, de Lorca, de Velázquez o de quien haga falta para engordar su narrativa de su multicolor bandera y arco iris. Pero lo que queda detrás es un cementerio de la verdad histórica y una caricatura de los genios que se supone quiere ensalzar.

España no necesita un nuevo Cervantes «woke». Necesita respeto a la historia y a la memoria sin disfraces de todos sus genios, artistas, científicos, literatos y militares. Todo lo demás es humo que se desvanece, ruido que no ensordece y decorado de cartón piedra para el nuevo «mundo de yupi» que Amenábar, sus colegas del colectivo gay y compañía, quieren hoy vendernos. Pero, a una gran mayoría, ni nos gusta ni nos interesa .