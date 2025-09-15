Gracias, Dios.

Gente buena, gente mala, y gente peor

Es de ser bien nacido, el ser agradecido

Gente buena, gente mala, y gente peor
Milicianos rojos con ejecutados en Paracuellos en 1936. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

¿Es Pedro Sánchez un agente de los Illuminati?

¿Es Pedro Sánchez un agente de los Illuminati?

Ocurrió durante una calurosa noche del verano del 36, en un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Valencia.

Dos hermanos entrados en la cincuentena, labradores de oficio y solteros de afición, cenaban pacíficamente el pan de su esfuerzo en la vieja cocina de la casa familiar donde vivían, cuando de repente se oyeron dos fuertes golpes en la puerta; eran unos vecinos suyos; para más señas, milicianos del Frente Popular.

Los dos hermanos, lívidos y con el bocado a medio tragar, se miraron en silencio.

– Abre tú porque vienen a por ti – balbuceó el hermano pequeño.

– ¿Por qué a por mí? – susurró el mayor.

– Porque yo jamás le hecho un favor a nadie, ni nadie me debe nada, mientras que tú has hecho demasiados favores en el pueblo, y hay muchos a los que les has prestado dinero.

El hermano mayor asintió tristemente con la cabeza; se dirigió a la entrada y abrió la puerta. Unas voces; un grito ahogado; un coche que arranca, y después tan solo silencio.

A la mañana siguiente, a las afueras de la población junto a la valla del cementerio, apareció un cuerpo sin vida con un tiro en la nuca. Ni fue el primero, ni sería el último de ese fatídico verano.

Pues bien, este relato viene a colación de una frase, dicho, o refrán, que reza algo así como: “Hazle un favor a alguien y te habrás ganado un enemigo de por vida”.

Tengo que decir, desde la experiencia que dan las canas, que esa frase, al igual que todas las generalizaciones, es una media verdad…; o sea, la peor de las mentiras.

Porque -para ser justos- habría que reconocer que hay personas agradecidas que jamás olvidan -para bien- a quien en un momento de necesidad les hizo un favor sin esperar nada a cambio. Pero también es cierto que hay canallas, más de la cuenta, que jamás perdonan a aquel que les hace un favor. Absurdo, ¿no?…  ¿Y por qué?

La respuesta es muy sencilla. En el Mundo hay de todo. Gente buena, gente mala, gente peor, y la maldad con pantalones pitillo.

Al final, y con ello me quedo, es de ser bien nacido, el ser agradecido. Gracias, Dios.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PELUQUERÍA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]