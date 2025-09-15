Manuel del Rosal García: «Segunda Guerra Mundial: La estupidez humana te explica lo que motivó el conflicto»

“Hoy los muros se desploman, las aguas cesan de fluir, las torres ceden, las naves encallan, los ladrones vigilan, los guardianes duermen” Sidonio Apolinar (430 – 479) escritor y obispo de Clermont en su explicación de como la estupidez llevó a la ruina al Imperio romano

Se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y una lluvia de libros nos son ofrecidos para entender el conflicto. No pongo en duda la sapiencia y los conocimientos de quienes se arrogan la facultad de conocer las causas que llevaron al mundo a semejante aquelarre de muerte y destrucción. Muchas opiniones, muchos puntos de vista cuando en realidad solo hubo una causa que motivara aquella catástrofe de la que, por cierto, no hemos aprendido nada. Esa causa es LA ESTUPIDEZ HUMANA.

El 30 de enero de 1933 Hitler alcanzó el poder en Alemania. A diferencia de lo que se pueda pensar sobre cómo llegó al poder, Hitler lo logró mediante los votos del pueblo alemán que votó libremente en unas elecciones libres. Uno puede preguntarse ahora cómo pudo ser, cómo el pueblo no vio en Hitler la amenaza que, poco después, incendió el mundo.

Los malvados actúan con lógica porque estos siguen un modelo de racionalidad, racionalidad perversa, pero racionalidad al fin, Los ciudadanos inteligentes entienden y ven claro esa lógica, pero son pocos en comparación con los estúpidos. Estos son incapaces, no ya de entender, ni siquiera ver al malvado que los manipula porque el estúpido carece de inteligencia, a lo que suma el desconocimiento sobre su estupidez. ¿eran estúpidos los alemanes del año 1933? Sin duda ninguna, lo eran y al tiempo de serlo desconocían que lo eran. ¿Y Europa? Europa dormía bajo la manta de la estupidez y bien arropada, no solo no veía al malvado, sino que lo ridiculizaba y ridiculizaba a quienes, llevados de su análisis racional alertaban de la catástrofe que se vislumbraba en el horizonte de una Europa inmersa en la estupidez general, esa que, según Carlo María Cipolla, es la causante de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad. Yo no veo otra explicación a la llegada al poder de un malvado inteligente al que los ciudadanos veían como el salvador de Alemania. ¿Ceguera de los ciudadanos? No, estupidez de los ciudadanos que, carentes de raciocinio no pudieron prever lo que maquinaba Hitler. ¿Pero se pueden prever las acciones de un malvado inteligente? Si, se pueden prever sus acciones, sus sucias maniobras, sus perversas manipulaciones, sus deplorables aspiraciones, y muchas veces se pueden articular las necesarias defensas. Es fácil decir esto, pero es muy difícil que pueda llevarse a cabo porque para ello es necesario que la ciudadanía abandone su estupidez y acuda al raciocinio, y eso también es muy difícil porque el estúpido no sabe que lo es.

Carlo María Cipolla en su ensayo “Allegro ma non troppo”: “La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. El corolario de esta ley dice así: El estúpido es más peligroso que el malvado” “Los estúpidos no están inhibidos por el sentimiento de la autoconciencia que es la capacidad de conocer nuestros propios sentimientos, comportamientos y sentimientos, así como comprender como están relacionados para investigar, conocer y, por lo tanto, posiblemente neutralizar una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar la felicidad humana: LA ESTUPIDEZ HUMANA”

¿Pero que es una persona estúpida? Según la Tercera Ley Fundamental de la Estupidez “Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio”.

En las elecciones de 2015 España registró una explosión de estupidez de sus ciudadanos. Cumpliendo con la Tercera Ley Fundamental de que el estúpido causa daño a otros sin obtener ningún provecho para él, 5,2 millones de ciudadanos votaron a Podemos que obtuvo 69 escaños en las Cortes y lo único que obtuvieron en el ejercicio de su estupidez fue regalar un chale a Pablo e Irene y jodernos a los demás.

Me reafirmo en que las causas que motivaron la Segunda Guerra Mundial, así como todas las guerras, es la estupidez humana, ese instrumento diabólico con el que el Diablo nos adornó el día en que se rebeló a Dios y que nos acompaña desde que el ser humano puso su pie en este planeta. Hoy, la estupidez del ser humano queda reflejada en la guerra de Ucrania y en la de Gaza sin citar otras muchas que jalonan este mundo estúpido sin remedio. Hoy más que nunca y a pesar de tanto avance tecnológico, progresista y social, la humanidad se encuentra en un estado deplorable, mucho más deplorable de lo que nuestra estupidez puede ver, y esto es básicamente consecuencia del modo extremadamente estúpido en que está organizada la vida, la sociedad, del modo en que, desde sus comienzos fue organizada la vida.

Se puede decir que las guerras no son organizadas por los pueblos, sino por quienes gobiernan a los pueblos y, habitualmente, los que dirigen a los pueblos son las élites financieras. políticas, empresariales, educativas e intelectuales consideradas como depositarias de la inteligencia y del conocimiento. No es así, si no todo lo contrario. Acudamos de nuevo al ensayo “Allegro ma non troppo”

La Segunda Ley Fundamental de la estupidez dice que: La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Es decir, el que una persona tenga apuntaladas las paredes de su despacho de tanto títulos académicos y másteres que de ella cuelgan, incluidos premios Nobel, no la exonera de ser un estúpido de manual. Igualmente se puede decir de quien posee poder, por mucho poder que posea. Resumiendo, diremos que la educación y el ambiento social y económico no afectan al número de estúpidos de un pueblo, de una cultura, de una civilización, de un país; de modo que las guerras nacen de la estupidez humana, tanto la estupidez del común como la estupidez de los considerados superiores por su posición económica, política, militar etc. Muy al contrario y como afirma Carlo María Cipolla en su ensayo ya mencionado tras las conclusiones del estudio sobre la estupidez humana: “ Tanto si uno se encierra en un monasterio o decide pasar su vida entre la depravación y la lujuria; si vive entre los círculos más cultos y elegantes o entre los cortadores de cabezas de la Polinesia, persiste el hecho de que deberá siempre enfrentarse al mismo porcentaje de gente estúpida, porcentaje que (de acuerdo con la Primera Ley) superará siempre las previsiones más pesimistas. La única diferencia en cuanto a la estupidez como causante de las guerras está en que el porcentaje de gente estúpida entre el común carece del poder de los que se consideran y son considerados dirigentes del mundo. De modo que un millón de estúpidos del común no pueden evitar la decisión estúpida sobre una guerra de uno solo de los estúpidos y malvados amos del mundo. Es por eso por lo que Carlo María Cipolla concluye: “Los miembros estúpidos de la sociedad se vuelven más activos por la actuación permisiva de los otros miembros” “En los países en decadencia, el porcentaje de individuos sigue siendo igual, sin embargo, en el resto de la población se observa, sobre todo en los individuos que están en el poder, una alarmante proliferación de malvados con un elevado porcentaje de estupidez y, entre los que no están en el poder un igualmente alarmante crecimiento del número de incautos. Tal cambio en la composición de la población de los no estúpidos refuerza, inevitablemente el poder destructivo de los estúpidos. Y conduce al país a la ruina”

Actualmente el mundo se debate entre guerras y amenazas de guerra y, desde mi punto de vista y en línea con Cipolla, creo que es debido a que, tanto nosotros los ciudadanos del común, en su mayoría somos estúpidos, y los gobernantes, elegidos estúpidamente por nosotros, además de estúpidos son malvados. Para confirmarlo basta con mirar quienes están frente a los gobiernos del mundo occidental y democrático.