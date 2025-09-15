¿Sabe Sánchez lo que es un Estado?

Parece claro que el antaño socialdemócrata y hoy correveidile Francisco Javier López Álvarez (Patxi López para los conmilitones) no supo explicarle a Pedro Sánchez Pérez-Castejón lo que es una Nación y que nuestro dilecto presidente tampoco sabe lo que es un Estado.

O quizás conoce perfectamente ambos términos y por eso y con la ayuda interesada de José Luis Rodríguez Zapatero se están cargando la Nación y ahora hacen lo mismo con el Estado, habiendo pasado del “Estado plurinacional” al “Estado confederal plurinacional”, que es lo que buscan con ahínco los independentistas y demás chusma que sostiene a Sánchez, hasta que un día de algún Siglo puedan alcanzar la entelequia de un Estado propio, independiente y reconocido por Naciones Unidas o lo que exista entonces.

No de otra manera se explica el debilitamiento a propósito de la institución monárquica, la cesión de competencias exclusivas del Estado a los independentistas del País Vasco, Cataluña, Navarra, Valencia y Baleares (estas dos últimas cuando gobiernan los pan catalanistas), convirtiendo a los españoles en ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, según donde vivan, y en mantener al margen al Estado en DANAS, incendios forestales y demás tragedias de origen natural -y con la colaboración del hombre y de las administraciones- que asolan con ritornelo el suelo patrio.

Después de la pandemia Sánchez ha dejado a las Comunidades Autónomas todas las gestiones desagradables y al Estado aquellas en las que pueda lucir palmito. Últimamente y dado el portazo que le han dado en la Unión Europea y en Estados Unidos, únicamente lo luce con los populistas del Grupo de Puebla (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Guatemala, Honduras, México) y sus sostenedores chinos y rusos. En una palabra, se desentiende de los asuntos de España, como si no tuviese Estado y cada Comunidad lo fuese en sí misma, y solo admite que la política exterior y de defensa es de su exclusiva competencia, ignorando al Jefe del Estado y apagando a la monarquía constitucional, hasta el punto de seguir la senda de Zapatero y rotular “Gobierno de España” en papeles, pancartas y demás material escolar de marketing y comunicación, en lugar de Gobierno del Reino de España, que sería el correcto.

La actitud de Sánchez y sus Ministros en el entramado institucional encargado de garantizar la seguridad y la convivencia entre españoles genera desconfianza en el ciudadano y, lo que es más peligroso: odio.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL