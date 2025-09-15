Además de no interesarle lo que es una Nación

¿Sabe Sánchez lo que es un Estado?

¿O es que se quiere cargar España?

Pedro Sánchez (PSOE). PD
Cancelan la última etapa de la 'Vuelta a España' por las violentas protestas propalestinas alentadas por Sánchez

Parece claro que el antaño socialdemócrata y hoy correveidile Francisco Javier López Álvarez (Patxi López para los conmilitones) no supo explicarle a Pedro Sánchez Pérez-Castejón lo que es una Nación y que nuestro dilecto presidente tampoco sabe lo que es un Estado.

O quizás conoce perfectamente ambos términos y por eso y con la ayuda interesada de José Luis Rodríguez Zapatero se están cargando la Nación y ahora hacen lo mismo con el Estado, habiendo pasado del “Estado plurinacional” al “Estado confederal plurinacional”, que es lo que buscan con ahínco los independentistas y demás chusma que sostiene a Sánchez, hasta que un día de algún Siglo puedan alcanzar la entelequia de un Estado propio, independiente y reconocido por Naciones Unidas o lo que exista entonces.

No de otra manera se explica el debilitamiento a propósito de la institución monárquica, la cesión de competencias exclusivas del Estado a los independentistas del País Vasco, Cataluña, Navarra, Valencia y Baleares (estas dos últimas cuando gobiernan los pan catalanistas), convirtiendo a los españoles en ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, según donde vivan, y en mantener al margen al Estado en DANAS, incendios forestales y demás tragedias de origen natural -y con la colaboración del hombre y de las administraciones- que asolan con ritornelo el suelo patrio.

Después de la pandemia Sánchez ha dejado a las Comunidades Autónomas todas las gestiones desagradables y al Estado aquellas en las que pueda lucir palmito.  Últimamente y dado el portazo que le han dado en la Unión Europea y en Estados Unidos, únicamente lo luce con los populistas del Grupo de Puebla (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Guatemala, Honduras, México) y sus sostenedores chinos y rusos. En una palabra, se desentiende de los asuntos de España, como si no tuviese Estado y cada Comunidad lo fuese en sí misma, y solo admite que la política exterior y de defensa es de su exclusiva competencia, ignorando al Jefe del Estado y apagando a la monarquía constitucional, hasta el punto de seguir la senda de Zapatero y rotular “Gobierno de España” en papeles, pancartas y demás material escolar de marketing y comunicación, en lugar de Gobierno del Reino de España, que sería el correcto.

La actitud de Sánchez y sus Ministros en el entramado institucional encargado de garantizar la seguridad y la convivencia entre españoles genera desconfianza en el ciudadano y, lo que es más peligroso: odio.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL

Jorge del Corral y Díez del Corral

Jorge del Corral y Díez del Corral

