I . Introducción: definición, historia y antecedentes

Un ataque de falsa bandera es una acción hostil promovida de manera que sus autores no parezcan que ellos son los responsables. Su objetivo es atribuir la agresión a otros para generar un conflicto, un rédito político o económico, o manipular la percepción pública. El término false flag aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary en 1569 y se popularizó siglos después en el mundo naval: piratas y buques de guerra enarbolaban banderas ajenas para acercarse a sus objetivos sin ser identificados, cumpliendo con las leyes marítimas que exigían izar su propia enseña antes de atacar.

Las operaciones de falsa bandera han acompañado la historia desde la Antigüedad. Por ejemplo, Darío I justificó el magnicidio de Gaumata alegando que había eliminado a un usurpador, legitimando su ascenso al trono.

Ejemplos históricos relevantes:

15 de febrero de 1898 , USS Maine: el acorazado estadounidense estalló en La Habana, hundiéndose con gran parte de la tripulación. La explosión fue accidental, causada por un fallo de las calderas, pero la prensa amarillista de Hearst y Pulitzer construyó el relato de un ataque español, creando el clima de guerra que precipitó la intervención estadounidense en Cuba y la pérdida de las últimas colonias españolas. La presión mediática transformó el accidente en un casus belli y demostró cómo la manipulación de la información podía dirigir la política internacional.

, USS Maine: el acorazado estadounidense estalló en La Habana, hundiéndose con gran parte de la tripulación. La explosión fue accidental, causada por un fallo de las calderas, pero la prensa amarillista de Hearst y Pulitzer construyó el relato de un ataque español, creando el clima de guerra que precipitó la intervención estadounidense en Cuba y la pérdida de las últimas colonias españolas. La presión mediática transformó el accidente en un casus belli y demostró cómo la manipulación de la información podía dirigir la política internacional. 18 de septiembre de 1931 , Mukden: militares japoneses volaron un tramo de ferrocarril en Manchuria y culparon a China, justificando la invasión de la región.

, Mukden: militares japoneses volaron un tramo de ferrocarril en Manchuria y culparon a China, justificando la invasión de la región. 27-28 de febrero de 1933 , Reichstag: los nazis incendiaron el Parlamento alemán y culparon a comunistas, suspendiendo libertades fundamentales para consolidar su poder.

, Reichstag: los nazis incendiaron el Parlamento alemán y culparon a comunistas, suspendiendo libertades fundamentales para consolidar su poder. Agosto de 1939 , Gleiwitz: oficiales nazis vestidos de polacos atacaron una emisora, pretexto para invadir Polonia.

, Gleiwitz: oficiales nazis vestidos de polacos atacaron una emisora, pretexto para invadir Polonia. 1939 , Mainila: artilleros soviéticos atacaron un pueblo ruso y culparon a Finlandia, desencadenando la Guerra de Invierno entre ambos países.

, Mainila: artilleros soviéticos atacaron un pueblo ruso y culparon a Finlandia, desencadenando la Guerra de Invierno entre ambos países. Operación Gladio: actividades secretas supuestamente respaldadas por la CIA y la OTAN para desacreditar a los comunistas en Italia, incluyendo atentados como Piazza Fontana (1969), la matanza de Bolonia (1980) y el secuestro de Aldo Moro (1978).

Estos ejemplos muestran cómo la percepción pública y la narrativa construida han sido históricamente más determinantes que la realidad de los hechos, y cómo gobiernos, fuerzas militares y medios han utilizado las falsas banderas para justificar guerras, consolidar poder o desestabilizar adversarios.

II. La falsa bandera en la política europea contemporánea

Relativamente habituales en el siglo XX, las operaciones “de falsa bandera” se llevan a cabo de forma clandestina para culpar al enemigo. En el siglo XXI, Europa y la guerra en Ucrania han mostrado su continuidad:

Ataque ruso a Polonia: una estúpida falsa bandera improvisada. Polonia invocó el artículo 4 del Estatuto de la OTAN tras ser sobrevolada por 19 drones caseros, sin explosivos y prácticamente inútiles para vigilancia o ataque. La reacción polaca y báltica busca generar alarma y tensión frente a Moscú, reforzando la narrativa de amenaza rusa. Que drones sobrevuelo terceros Estados durante la guerra en Ucrania es habitual; varios fragmentos de drones abatidos han caído en territorios vecinos. Sin embargo, ahora se busca provocar un choque con Rusia, y cualquier pretexto es válido.

Interpretaciones de la acción rusa: algunos sostienen que Putin quiso provocar la reacción de la OTAN para demostrar la doble vara de medir de Occidente tras el ataque israelí a Qatar, aunque este maquiavelismo sería de escaso efecto ante una opinión pública europea narcotizada. Moscú no necesita enviar drones a Polonia para vigilancia o ataque; es altamente improbable que busque perforar la defensa de un país de la OTAN con 19 drones, que ni siquiera inquietarían a San Marino.

Posibles autores y motivaciones: todo indica que la operación fue útil a Ucrania para pintar a Rusia como agresor, pero la OTAN no se preocupa de investigar los hechos ni la colaboración bielorrusa. Polacos y bálticos inventan riesgos o amenazas para situarse como protagonistas y obtener apoyo de la Alianza. No se conocen investigaciones independientes, mientras Polonia despliega 40.000 soldados en su frontera con Bielorrusia.

Propaganda y medios: la fascinación por la narrativa bélica es fuente de carreras políticas, académicas y periodísticas. Desde 2022, comentaristas europeos repiten al unísono las versiones de la OTAN, llenando de mentiras y censura cualquier narración disidente.

III. Consecuencias económicas y estratégicas

El círculo bélico de la UE busca convencer a sus ciudadanos de la urgencia de armarse, destruyendo gasto social y empobreciendo a millones de europeos. Los fondos y empresas bélicas controlan gobiernos y su elección de sector militar como ámbito de reinversión asegura que, ante cualquier tensión o conflicto, ellos ganen mientras los ciudadanos pagan el precio.

Incluso si la guerra no estalla, los fondos reciben 800.000 millones de euros y los europeos se empobrecen. Esta lógica de beneficio explica la persistencia de tensiones y la manipulación mediática.

IV. Rusia, Ucrania y la realidad sobre el terreno

Situación militar: el ejército ucraniano está destruido, con gran parte del país bajo control de Moscú. La narrativa de “heroica resistencia” es propaganda: más de 7,2 millones de refugiados han huido a Europa, y 1,2 millones son candidatos al reclutamiento.

Objetivos rusos: nunca buscaron conquistar Ucrania, sino proteger poblaciones rusófonas y asegurar fronteras. La operación se denomina “militar especial” porque sus fines eran limitados y estratégicos.

Capacidades de Rusia: incluso ante una guerra convencional europea, Rusia supera militarmente a los ejércitos europeos, con la capacidad de responder con armamento nuclear ante ataques que pongan en riesgo su seguridad.

Modificaciones de la doctrina militar rusa: el ataque de 27 países más Ucrania sería considerado una amenaza grave, con posibles consecuencias nucleares sobre ciudades europeas.

V. Beneficiarios de las falsas banderas

Históricamente y en la actualidad, las operaciones de falsa bandera benefician a:

Empresas y fondos bélicos: venta de armamento, servicios y contratos. Gobiernos y políticos dependientes del sector militar: consolidan poder y presupuestos. Medios de comunicación corporativos: audiencia, notoriedad y contratos publicitarios. Opinión pública manipulada: distraída de crisis internas y empobrecida mientras financia la maquinaria de guerra.

Tanto en la historia (Maine, Reichstag, Mukden) como hoy en Europa, la narrativa y percepción pública controla los resultados mucho más que los hechos reales.

VI. Conclusión

La apertura de la “temporada” de falsas banderas en Europa tiene fines claros:

Justificar despliegues militares y sanciones contra Rusia.

Incrementar la influencia de la OTAN y consolidar el poder de aliados estratégicos.

Favorecer la industria bélica y fondos internacionales, mientras los ciudadanos pagan el coste.

Distracción de problemas internos, pobreza y gastos sociales insuficientes.

La historia demuestra que quienes controlan la narrativa—gobiernos, medios y poderes económicos—siempre ganan, mientras los ciudadanos soportan la carga. La política europea, en este contexto, parece guiada por el interés de mercaderes de la guerra que prosperan en tensión y miedo colectivo, replicando esquemas ya comprobados en Mukden, Gleiwitz, Reichstag o el Maine.