Corazones de piedra

La Lonja de la Seda de Valencia, o Lonja de los Mercaderes.

Nostálgico baile de sombras regias; ocultas tras las puertas cerradas, sobre las oscuras losas heladas, chinesca algarabía de piedras viejas, serpenteando desnudas sobre siglos de historia añeja.

En Valencia, Lonja de la Seda, casa larga, casa vieja; templo de mercaderes en honor a la raposa diosa riqueza.

¡Dios mío, Dios mío, ¡cómo me cuesta escribir sobre las piedras!, porque por viejas que sean, tan solo son eso, piedras yermas…

Aunque también es cierto que, si existen piedras con alma, sin duda son éstas.

NOTA: La Lonja de la Seda de Valencia, o Lonja de los Mercaderes, es la obra maestra del gótico civil valenciano.

Declarada, en 1996, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue construida entre 1482 y 1548, constituyéndose en el edificio emblemático del Siglo de Oro valenciano (siglo XV), muestra del desarrollo social y prestigio conseguido por la burguesía valenciana, a finales de la Baja Edad Media.