Manos Limpias denuncia al delegado del Gobierno en Madrid por “un operativo policial diseñado ex profeso para fracasar” durante la Vuelta Ciclista a España

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia penal contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, al que responsabiliza directamente del caótico dispositivo policial desplegado en la final de la Vuelta Ciclista a España.

En su escrito, registrado en los juzgados de Plaza de Castilla, Manos Limpias acusa a Martín de lesiones por imprudencia grave, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, además de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Un operativo “con las manos atadas”

Según la denuncia, el delegado del Gobierno impuso a las fuerzas de seguridad un plan “de propaganda”, obligándoles a actuar con “guante blanco” frente a los violentos. El resultado, denuncian también sindicatos y mandos policiales, fue que los agentes antidisturbios fueron enviados a la calle “con las manos atadas”, sin órdenes claras, sin escudos suficientes y sin posibilidad de responder a la violencia.

El balance oficial habla por sí mismo: 25 policías heridos y únicamente 2 detenidos. Para Manos Limpias, este dato constituye la prueba más clara de que la Delegación del Gobierno buscaba la impunidad de los violentos y el fracaso deliberado del dispositivo, pese a los graves disturbios que se vivieron en la capital.

Testimonios de la humillación

El sindicato incluye en su denuncia el testimonio de un agente herido, atendido en el Hospital Beata de Madrid, que describe una situación de auténtico abandono:

“Desplegados sin material, sin escudos, éramos uno por cada trescientos. Nos tiraron vallas, cascotes, botellas… Nos rodearon y nos golpearon. Tuvimos que replegarnos hasta Atocha sin cobertura. Nos apalizan, nos ridiculizan. Esto ha sido un ridículo internacional.”

Estas palabras, según Manos Limpias, reflejan el sentir de muchos policías que se vieron expuestos como carne de cañón por órdenes políticas que primaban la propaganda sobre la seguridad.

Éxito… del fracaso

A juicio del sindicato denunciante, resulta especialmente grave que el propio Francisco Martín se jactara públicamente de que el evento había sido un “éxito”, cuando en realidad el operativo acabó con decenas de agentes hospitalizados y una imagen de debilidad y desprotección del Estado frente a la violencia callejera.

Petición de responsabilidades

Manos Limpias reclama la apertura de diligencias penales y exige que se cite a declarar a los agentes heridos y a los sindicatos policiales que ya han denunciado en los medios la nefasta gestión del operativo.

“El delegado del Gobierno no solo falló en su obligación de proteger a los ciudadanos y a sus propios policías, sino que además lo hizo deliberadamente, diseñando un operativo para fracasar”, subraya el sindicato de funcionarios MANOS LIMPIAS.

AQUÍ TIENEN, A CONTINUACIÓN, LA DENUNCIA COMPLETA:

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO CORRESPONDA DE MADRID

D. Miguel Bernad Remón, con D.N.I. nº 12135624-L, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ …, 28008, Madrid, y en su condición de Secretario General del Sindicato Manos Limpias, comparece y, como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que por medio del presente escrito formulo DENUNCIA contra D. Francisco Martín, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por un presunto delito de imprudencia grave con resultado de lesiones , a tenor de lo prescrito del artículo 147 del C.P., así como imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad a tenor de lo prescrito en los artículos 556 y 557 del C.P., así como un posible delito de prevaricación administrativa, a tenor de lo preceptuado en el artículo 404 del C.P.

La presente denuncia se fundamenta en la siguiente:

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

PRIMERO: Con motivo de la finalización de la Vuelta Ciclista a España, la capital de Madrid, el denunciado montó un dispositivo policial que, a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente.

SEGUNDO: Las órdenes recibidas por parte de la Delegación del Gobierno, estaban únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes.

TERCERO: Los mandos policiales denuncian que Interior les envió con las manos atadas.

CUARTO: Los agentes se quejan de que el dispositivo se diseñó para fracasar y que no recibieron ninguna orden, por lo que estaban imposibilitados para actuar.

QUINTO: En definitiva, los antidisturbios aseguran que se les mandó al operativo con las manos atadas. Sin órdenes específicas durante el desarrollo de los actos de violencia, y sin ninguna planificación y protocolo que pudiera evitar los actos que pueden ser clasificados de kale borroka (terrorismo callejero).

SEXTO: El denunciado se jactó públicamente ante todos los medios de comunicación de que el evento había sido un éxito (éxito en el sentido de que la prueba no pudo practicarse) y que apenas hubo incidentes. En definitiva, se jactó del fracaso de su operativo de seguridad en la vuelta.

SÉPTIMO: Es evidente que hubo 25 policías heridos y únicamente 2 detenidos. Sorprende enormemente que en una manifestación tremendamente violenta, únicamente pudiera haber 2 detenidos. Esta es la prueba evidente de que las órdenes emitidas por el denunciado consistían en guante blanco con respecto a los violentos.

EL TESTIMONIO DE UN POLICÍA NACIONAL EN EL HOSPITAL BEATA DE MADRID

“Desde el hospital Beata, voy a trasladar el malestar premium de los compañeros.” “El servicio desde la 13:15 ha sido de risa, desplegado sin material, dejando que los proetarras y palestinos se fuesen colando a gusto detrás de las vallas sin atar, después de unas horas cuando han visto que la cosa se ponía caliente, han ido retirándonos para ponernos antitrauma pero sin piernas y sin material, ni siquiera escudos, éramos unos por cada trescientos más o menos y después nos han tirado vallas, cascotes, conos, botellas, latas de cerveza, y nos han rodeado y ostiado, hemos tenido que replegar hacia Atocha sin cobertura hasta poder llegar a los vehículos y coger el material. Pensando entonces que cargaríamos, pues no nos han dejado en línea en Atocha mientras se reían en nuestra puta cara y nos sacaban vídeos.” “Nos apalizan, nos ridiculizan.” “Yo seguramente pida la baja de la unidad, acabo de salir del hospital. Se han ido casi todos los veteranos y todo es política que matan o revientan al guardia, les da igual. Un desastre y un ridículo internacional.”

ILÍCITO PENAL

Delito de lesiones por imprudencia grave del denunciado (artículo 147 del C.P.) Delito de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad por imprudencia grave del denunciado (artículos 556 y 557 del C.P.) Delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del C.P.)

DILIGENCIA A PRACTICAR A este respecto, es preciso se cite a declarar a los policías que tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas, asimismo a los representantes de la principales organizaciones policiales que han denunciado en los medios de comunicación el dispositivo policial y las órdenes recibidas por parte del denunciado.

En su virtud:

SOLICITO de ese juzgado: admita la presente denuncia, y se proceda a la apertura de las correspondiente diligencias penales. Es justicia que pido en Madrid a 16 de Septiembre de 2025.

Fdo.: Miguel Bernad Remón

Secretario General de Manos Limpias