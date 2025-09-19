Pedro Manuel Hernández: «Las 7 últimas grandes mentiras de Pedro Sánchez»

Pedro Sánchez ha construido su duradera permanencia en la Moncloa sobre una fragil arquitectura de grandes mentiras, propagandas y espejismos. Él no gobierna, manipula; no lidera nada, solo sobrevive. Y en ese irreal proceso ha levantado un gran discurso hueco que se tambalea con solo soplarle encima. Veamos una a una las siete grandes mentiras que, como bien señala Martín Varsavsky –el multimillonario y empresario argentino-judio fundador de ocho compañías de telecomunicaciones, entre las que destacan Wikipedia, Jazztel, Gogó Network…, y que acogió en su casa al equipo israelí de la Vuelta Ciclista– conforman el negro catecismo sanchista.

1. El cambio climático como «religión política».

Sánchez ha convertido la preocupación legítima por el medio ambiente en un dogma inquisitorial. No se trata de cuidar la naturaleza, sino de sus personales restricciones, de sus verdes impuestos y de las super ecológistas prohibiciones medio ambientales. Todo esto, mientras sus ministros viajan en Falcon hasta para comprar tabaco. Ha hecho del cambio climático una perfecta coartada para saquear al contribuyente y blindar sus chiringuitos ideológicos. La ciencia se sustituye por el sermón político y, el ciudadano, una vez más, paga la penitencia en forma de onerosos e inútiles impuestos.

2. El ataque a Israel.

Pocas veces un presidente español había decidido alinearse de forma tan descarada con los enemigos de Israel — el único Estado democrático de todo el Oriente Medio– y mientras Hamás lanza sus drones, sus cohetes y misiles y, asesina y degüella a niños , mujeres y civiles, el egolatra Sánchez habla de “GENOCIDIO» en Gaza y se pasea como un super héroe entre abertzales, radicales, fundamentalistas y antisemitas. Una infamia diplomática que nos ha colocado en la «lista negra» del Estado de Israel y de sus estados aliados y, nos ha ridiculizado en gran parte de la escena internacional. Sánchez — con su pseudo filantrópica actitud– no defiende la paz, sino que apoya a los verdugos y defiende el fundamentalismo islámista.

3. La economía «va como un cohete».

Cohete sí, pero hacia el abismo global. El discurso triunfalista de Sánchez se estrella contra la cesta de la compra disparada, la deuda pública en récords históricos, la escasez de viviendas y, un paro juvenil que sigue siendo una vergüenza continental. ¿De qué sirve que el INE infle estadísticas si en cada familia hay alguien atrapado en la precariedad…? El único cohete que despega es el Falcon del presidente, cargado de propaganda y facturas para que el pueblo las pague.

4. España es una «democracia plena».

Una democracia plena no compra votos con indultos ni amnistías. Una democracia plena no coloniza el Poder Judicial, ni ataca a los jueces, ni convierte RTVE en un burdel político al servicio del sanchismo; una democracia plena no esconde la corrupción de sus ministros bajo alfombras mediáticas; una democracia plena respeta y fomenta la división y separación de poderes… España lo fue, pero hoy es una muy mala caricatura controlada por un ególatra aprendiz de autócrata.

5. La inmigración es «riqueza».

Decirlo sin matices es una obscenidad. Claro que puede serlo; pero cuando la inmigración es masiva, descontrolada y utilizada como arma política por Marruecos o Argelia, lo que trae son guetos cerrados, inseguridad, pobreza y tensiones sociales. Sánchez — instalado en su monclovita palacio– no vive en los barrios donde las mafias campan a sus anchas ni donde la delincuencia se dispara. Desde el Falcon, la inmigración siempre parece riqueza y progreso, pero desde el suelo parece, lo que es en realidad…otra mentira más, pero muy peligrosa.

6. España es «feminista».

Lo es…, pero siempre que convenga a los intereses de la señora Montero, Belarra y de sus amigas «feminazis» del Ministerio de la Inquisición de Género. Es ese feminismo que libera violadores con la chapuza de la “ley del solo sí es sí”. Feminismo que reparte millones en subvenciones de inclusión de género para las asociaciones fantasma. Feminismo que convierte a las mujeres en mercancía política y a los hombres en sospechosos por decreto biológico. España no es feminista: es rehén de un subvencionado, tóxico y opresor feminismo inclusivo.

7. Europa nos «admira».

Europa no nos admira, nos compadece y Bruselas nos tolera, mientras siga llegando dinero de los fondos europeos. Nadie admira a un presidente que cambia la Constitución a escondidas, pacta con los separatistas y se arrodilla ante un prófugo y golpista, como Puigdemont. Nadie admira a un país que, bajo Sánchez, ha pasado de ser respetado a nivel internacional, a ser tachado y considerado de socio muy incómodo y poco fiable. Europa no nos mira con respeto, nos soporta porque le conviene.

Sánchez vive de la mentira y de la manipulación. Ha hecho de España un laboratorio experimental de engaños al servicio de su gran ego. Cada una de estas siete falacias es un ladrillo más en el muro de odio, venganza y propaganda que levantó en su toma de posesión y que lo protege, pero el muro está ya muy agrietado y caerá. Y cuando caiga, quedará al descubierto la miseria de un político que habrá pasado a la historia, no como un líder carismático, sino como el mayor felón y «falsificador político» de la democracia española. Un «impostor» que hipotecó a todo un país entero solo para alimentar su enferma vanidad y obsesiva megalomanía.

Y al final, de Sánchez solo quedará el pestilente e infame recuerdo de un fraude, de un impostor y de un megalómano farsante con galones de presidente, «in pectore», de una ilusoria e irreal democracia, la de España.