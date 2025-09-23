“HACE CUARENTA AÑOS”

La mirada

Perdón, ternura, cariño, compasión, misericordia… amor

Antonio Gil-Terrón Puchades
Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
Locura, excitación, pasión… desengaño; alegría, tristeza; falsedad, nobleza; esperanza, desolación; vergüenza, descaro; miedo, valor; confianza, recelo; seguridad, vacilación; determinación, titubeo; vicio… virtud; odio, envidia, celos, ira, lujuria, gula; curiosidad, frialdad, indiferencia…

Emociones y sentimientos que los poetas, con mejor o peor fortuna, hemos intentado plasmar en nuestros versos, sin que jamás hayamos conseguido transmitir ni la décima parte de lo que es capaz de contarnos una mirada.

No sé si la mirada es el espejo del alma, pero si el alma existe, y así lo creo, los ojos son su ventana. Tal vez por sea ello que cuando necesitamos ver más allá de la superficialidad global que nos marea, cerramos los ojos… Cerramos la ventana.

No sé si una imagen vale más que mil palabras, pero lo que sí que tengo claro es que una sola mirada vale más que todas las imágenes, que todas las palabras… las maleables palabras, esas que son capaces de negar sin pudor, lo que gritan las miradas.

Eran las diez de la noche cuando, camino de casa, vi a una joven pareja, con el miedo pintado en el rostro, rodeada por dos individuos de mal pelaje. Sin mediar palabra, ni pensarlo dos veces, me planté en medio del grupo, ocasión que aprovechó la parejita, para salir corriendo cogidos de la mano, pero no sin antes dirigirme una fugaz mirada de agradecimiento, antes de darme la espalda y seguir huyendo. Por otro lado, los dos rufianes, tras mirarme a los ojos durante unos segundos, optaron por desaparecer en dirección contraria.

Entonces tenía 31 años. Hoy, con 71, lo volvería a hacer. Porque habré perdido salud, dinero, y amor, pero sigo conservando el espíritu de Don Quijote devora, y la fuerza de la mirada.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

