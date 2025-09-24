Manuel del Rosal García: «¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos cada minuto que Pedro Sánchez permanece en la Moncloa?»

Sánchez, desde el inicio de esta legislatura, compra por minutos su permanencia en la Moncloa. El precio de cada minuto que los esquilmadores y rompedores de España le cobran a Pedro, cambia a más caro de día en día. A Pedro le importa una mierda el precio sabiendo como sabe que los que pagamos sus miserias políticas somos los ciudadanos con nuestros impuestos y nuestra pérdida de libertades. Los que en un alto porcentaje no saben o sabiéndolo esconden la cabeza como el avestruz, son los ciudadanos que siguen votándole. El último recibo que hemos tenido que pagar ha sido el viaje, la estancia y la humillación ante Puchi del ínclito Zapatero, el cual ha fracasado, como se esperaba, en el apoyo a los presupuestos. Eso sí, Puchi ha prometido no hacer caer a Sánchez para ganar tiempo en redactar la próxima factura que este le extenderá cobrándole bien cobrado todos y cada uno de los próximos minutos que Sánchez habite la Moncloa. Factura que pagaremos los ciudadanos con nuestros impuestos sin rechistar, como tontos de manual de circo.

Para contentar a los catalanes y hasta que la nueva factura esté redactada, estos (los catalanes) le han sacado a Sánchez la promesa de que en España – ellos nos son españoles ni falta que nos hace – las empresas atiendan por decreto ley (uno más) en catalán a todo ciudadano que requiera información en catalán. ¿sabemos los ciudadanos que somos y nos sentimos españoles el importe de acondicionar las empresas a esta nueva vuelta de tuerca de los independentistas? No, no lo sabemos. Sánchez si lo sabe, pero le importa una mierda una vez más porque saldrá de los resultados empresariales. ¿Y los empleados de esas empresas saben que acondicionarlas al nuevo timo identitario de los independentistas catalanes a los que han unido ipso facto los vascos, gallegos, valencianos y demás “nacionalidades” puede afectar a su puesto de trabajo, a sus emolumentos, a su vida laboral en suma?

España es diferente proclamó Fraga como llamada al turismo internacional, hoy España es diferente por la estupidez de sus ciudadanos que se tragan sin rechistar todo lo que está pasando, desde los transportes de espanto hasta las pulseras de don 100, pasando por los prostíbulos, las saunas y el robo de las riquezas generadas por los ciudadanos que nos dedicamos a trabajar y crear riqueza y que ellos emplean en pagarse juergas masculinas, femeninas y de tríos.

Lo de las pulseras qué en vez de defender a las mujeres de sus maltratadores, las condena, es lo último en llegarnos de este gobierno de tinieblas, del esperpento, de la ineptitud, de la codicia, de las ansias infinitas de poder al precio que sea, precio que nosotros, ciudadanos descerebrados, pagamos gustosamente mientras nos desgañitamos en los bares y terrazas sobre como Mbappé ha marcado dos goles de penalti – ¡señores dos goles de penalti! – y Mar Flores junto a otras y otros personajes de la farándula en la que se ha convertido España, venden exclusivas de sus devaneos infumables.

Uno no sabe ya que pensar sobre quiénes son los responsables de que España esté en boca de todos, por las malas lenguas que la ponen al rojo vivo con los mañaneros a la hora 1, terminando ya entrada la noche, con el revoltijo de la revuelta. Como digo, uno no sabe a quién corresponde la responsabilidad de que España esté como está: más liada que la pata de un romano y sin visos de desliarse, Y uno se pregunta: ¿Es responsable este gobierno de tinieblas o los ciudadanos que, estuporizados por todo lo que suene a banalización, lo ha elegido?