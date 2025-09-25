El Origen de las Especies

Hay canciones cuyas letras son, al igual que las frases de Paulo Coelho, ´prêt-à-porter´, ya que igual valen para un roto que para un descosido. Son canciones prefabricadas, básicas y simplonas, construidas sobre el amor, o el desamor, convencional, sin ahondar en matices o situaciones personales, que pudieran marear su negocio, editorial o discográfico, con pérdidas de tiempo poco rentables para estos mercachifles de los sentimientos.

Hay, por el contrario, otras canciones, o poemas, que se ve claramente que están escritas para una persona en concreto, y que obedecen claramente a una experiencia real, vivida por el canta autor, o el poeta.

El tema “Original Of The Species”, del cantante de U2, Bono, bien podría ser uno de esos casos de ´rara avis´.

Su letra es fuerte y compleja, y hay que saber leer entre líneas la bofetada que le está dando a la ´jessica´ de turno; sin embargo, hacía mitad del tema, le mete una dosis de fuego y pasión que acaba arreglando el desaguisado y devolviendo la autoestima a la presunta ´amante´.

Personalmente no creo que esta componenda final sea para quedar bien con la susodicha, sino que supongo que el presunto casanova, Bono, ha compuesto la canción sobre la marcha dejándose guiar por los sentimientos, amén de -presuntamente- por el ´pito´, y ha salido lo que ha salido; para mí una maravilla que nos introduce en las especies tan diversas que puede haber de ´amor´, y todo ello enmascarado con un título tan sugerente como ambiguo: “Original Of The Species”.

¿Qué por qué poner un título tan ambiguo? Pues a lo mejor es porque Bono, además de católico sin complejos, está casado desde hace 43 años con Ali Hewson, y claro, tonterías las justas, porque las irlandesas, al igual que las españolas, son de genio corto en estas lides. ¿O no? Deja tu opinión en los comentarios.