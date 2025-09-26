Suicidios en España: hombres, divorcios y la Ley Integral de Violencia de Género

El 10 de septiembre, Día Internacional contra el Suicidio, pasó completamente desapercibido en España, debido a la nula atención de los medios de comunicación, siguiendo las directrices de los gobernantes, a los que les importa un bledo este asunto. Creemos que es importante escribir un artículo sobre esta lacra que crece cada año en nuestro país desde hace años.

El SUICIDIO es la primera causa de mortalidad por NO enfermedad en España. En 2022 hubo un total de 4.227 suicidios (3.126 de hombres y 1.101 de mujeres), lo que supone que de cada 4 suicidios, 3 son de hombres.

Cada día se suicidan en España cerca de 12 personas, lo que supone en un año 84,54 veces más que mujeres asesinadas por parejas o exparejas hombres heterosexuales.

Si eres mujer, tienes 22,02 veces más probabilidades de morir por suicidio en España (1.101 suicidios de mujeres) que de ser asesinada por tu pareja o expareja hombre heterosexual.

Si realmente interesara al Gobierno y a los políticos de turno, intentarían averiguar cuáles son las principales causas por las que los ciudadanos (para los que trabajan) se suicidan, y solo así se podrían reducir las cifras de víctimas cada año.

Dicho esto, ¿están relacionados los suicidios de hombres con los procesos de divorcio y las denuncias de Violencia de Género?

En este artículo vamos a intentar reflexionar con datos y estudios si hay una correlación entre suicidios de hombres, divorcios y la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG).

Nuestra reflexión se estructura en tres apartados complementarios entre sí, para ofrecer una visión global:

Artículos, informes y estudios científicos que analizan causas y factores que influyen en el suicidio a nivel internacional y nacional.

Datos estadísticos de suicidios, divorcios y LIVG, y la correlación que se puede encontrar entre ellos.

Delitos de tortura e inducción al suicidio, a través de instituciones públicas y leyes discriminatorias, y cómo afectan a los hombres al ser “asesinados civilmente”.

1.- Artículos, informes y estudios científicos

Existen estudios internacionales, muy pocos en España, sobre factores que influyen en el suicidio. Todos coinciden en que es un fenómeno multifactorial, influido por factores internos y externos.

Respecto a los suicidios de hombres y su relación con divorcios y denuncias de Violencia de Género, intentaremos analizar si existe correlación, ya que el INE dejó de recoger las causas de suicidio desde 2005, año posterior a la aprobación de la LIVG (28 de diciembre de 2004).

Datos de suicidio en el mundo según OMS 2019

Europa y África destacan en mayor número de suicidios.

Los hombres se suicidan 4,5 veces más que las mujeres (10 x 100.000 mujeres; 45 x 100.000 hombres).

Factores de riesgo según OMS (2021):

Individuales: aislamiento social, problemas legales o penales, problemas financieros/pérdida de empleo.

De relación: separación/divorcio.

De comunidad: entorno social, redes de apoyo.

Sociales: cobertura mediática inapropiada.

Cuando un hombre se divorcia y su pareja lo denuncia de manera falsa por Violencia de Género, se combinan todos estos factores.

Estudios científicos relevantes

Scourfield et al., 2014 (Universidad de Cardiff):

“El divorcio puede impactar particularmente en los hombres, ya que suelen perder su hogar, hijos y familia. La separación de los hijos se cita como un factor causal en suicidios. Las disputas legales percibidas como favorables a los intereses de las mujeres incrementan la ideación suicida grave, mientras que este riesgo no se observa en mujeres separadas.”

Estudio Cantabria, 2022:

Maltrato infantil, enfermedades psiquiátricas y desempleo aumentan el riesgo.

Mayor número de suicidios entre personas separadas/divorciadas.

Por cada mujer que se suicida, 3,8 hombres lo hacen.

Mayor incidencia en edades 45-65 años, coincidiendo con mayor número de divorcios.

John Davis, abogado y fiscal internacional retirado:

“Las denuncias falsas por Violencia Doméstica inducen al suicidio a muchos hombres, produciendo un considerable número de muertos. Debido a la violencia doméstica, mueren más hombres que mujeres, ya que las mujeres utilizan la ley de manera espuria contra maridos o exmaridos.”

Caso de Chris Christensen (EE.UU.):

Padre de 51 años, educador, se suicidó tras denuncia falsa.

Conclusión: hombres denunciados falsamente tienen mayor probabilidad de suicidarse debido a estrés severo prolongado, pérdida de empleo, hogar, aislamiento de hijos y depresión crónica resistente al tratamiento.

2.- Datos estadísticos: suicidios, divorcios y LIVG

Divorcios : mayoría entre 40-59 años (Observatorio Demográfico, CEU-CEFAS 2024).

: mayoría entre 40-59 años (Observatorio Demográfico, CEU-CEFAS 2024). Suicidios en hombres : aumento significativo desde 2005 en la misma franja de edad (Epdata.es).

: aumento significativo desde 2005 en la misma franja de edad (Epdata.es). Correlación evidente: LIVG (28/12/2004), incremento divorcios y suicidios de hombres.

Boletín nº 88 Poder Judicial: aumento de divorcios desde 2005.

Gráficos:

Suicidios por edad y sexo.

Suicidios hombres 40-59 años vs divorcios en España.

Conclusión: existe un indicio significativo de correlación entre suicidios de hombres, divorcios y LIVG. La falta de investigación oficial sugiere que “de lo que no se habla, no existe… y lo que no existe, se margina” (Irene Montero + nuestra interpretación).

3.- Delitos de tortura e inducción al suicidio

Convenio Europeo de Derechos Humanos, Art. 3:

“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”

Convención contra la Tortura (ONU, 1984): define tortura como todo acto que inflija dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, por funcionarios públicos o con su aquiescencia.

Código Penal español, Art. 143:

Inducir al suicidio: prisión de 4-8 años.

Cooperación en suicidio: prisión de 2-10 años según el grado de participación.

Situación del hombre denunciado falsamente:

Pérdida de hijos y custodia (arts. 92 y 94 Código Civil).

Pérdida de hogar, empleo y reputación.

Aislamiento social y mediático.

Observaciones:

Denuncias de Violencia de Género no se investigan de oficio.

Cualquier mujer puede ser acreditada como víctima solo con su palabra.

Este mecanismo ha sido utilizado para beneficio económico y social, generando lo que podemos considerar un asesinato civil de hombres inocentes.

Conclusión: la combinación de tortura psicológica institucional, leyes discriminatorias y presión social aumenta significativamente el riesgo de suicidio masculino, lo que puede considerarse un genocidio silencioso y lucrativo.

Conclusiones generales

Los factores de riesgo del suicidio (aislamiento social, problemas legales, financieros, divorcio y cobertura mediática) se concentran en hombres denunciados falsamente por Violencia de Género. La LIVG coincide temporalmente con el incremento de divorcios y suicidios masculinos entre 40-59 años. La invisibilización mediática e institucional perpetúa el problema. Existe evidencia de inducción al suicidio mediante tortura psicológica institucional. Suicidios hombres, divorcios y LIVG: ¿Causalidad o casualidad? Los datos sugieren que la correlación es más que significativa.

Referencias bibliográficas y artículos