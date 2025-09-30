Manuel del Rosal García: «Ángela Merkel lo vio y lo dijo hace 15 años»

“No nos engañemos. Desde que se olvidaron y se arrinconaron los valores del cristianismo en los que se asentaba Europa, esta es solo una excusa para que tiburones financieros, empresariales y políticos a sus órdenes, la esquilmen con el apoyo de la estupidez de sus ciudadanos” Esta frase es mía

Ángela Merkel dijo en 2010 esto: “El problema de Europa no es que haya mucho islam, sino que hay pocos valores cristianos” Para luego añadir: “Hemos abandonado nuestra tradición cristiana y sus valores con los que esta se construyó” Y Merkel no es sospechosa de reaccionaria, populista o de ultraderechas

¿Hablamos en Europa de la visión cristiana del hombre? Para nada.

Benedicto XVI avisó de la pérdida de los valores cristianos permitiendo que el relativismo se asentara en Europa “El relativismo parece que completa el concepto de libertad, pero en realidad puede llegar a destruirla” “Se va construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja solo como medida última al propio yo y sus apetencias”

Hoy y desde hace años en Europa reinan dos religiones, el relativismo según el cual todo puede interpretarse desde distintos ángulos, apetencias, sentimientos, gustos etc. Con el relativismo un asesino que ha metido 34 puñaladas a su víctima inocente puede verse, no como un criminal, sino como la consecuencia de la vida que le ha llevado hasta ahí y la visión que él tiene en cuanto a, si quitar la vida a un ser humano que le molestaba, puede ser juzgado por la sociedad y que esta emita un veredicto El relativismo convierte a la sociedad en una jungla sin ley en la que cada uno hace o deshace lo que su apetencia le dicta en ese momento sin importarle nada ni nadie porque el relativismo no reconoce nada como verdad ni como último y definitivo. Aplicado a los valores que han construido a Europa: El patriotismo ha devenido en traición, la verdad en mentira sin límites, la dedicación en dejadez subvencionada, el esfuerzo en desinterés, la fe en desconfianza de todo lo que no comparto, la lealtad en felonía, el decoro en indecencia consentida y aplaudida, la institución familiar en un acuerdo a dos o a tres para vivir sin frenos. La caridad en buenismo degradado y degenerado que lo justifica todo, el pudor en impudicia sin límites, la dignidad en deshonra a cambio de una sinecura miserable, la moral en deshonestidad bien vista, la llaneza y autenticidad en vanidad, la sinceridad y franqueza en hipocresía, el respeto a los padres en el temor a los hijos.

La otra religión que ahonda en la pérdida de los valores que el cristianismo aportó para crear la civilización occidental es el consumismo. El dios de esta religión es el dios consumo y sus catedrales son los centros comerciales donde los ciudadanos le rinden pleitesía.

Al igual que el relativismo, el consumismo es alienante y despoja al individuo de su individualidad convirtiéndole en un miembro más del rebaño consumista – relativista que se ve inducido a hacer lo que los demás hacen para tener o aparentar tener despojándole del ser.

Bajo estas dos religiones los ciudadanos no somos, tenemos; o, mejor dicho, nos poseen. Nos poseen las corrientes progresistas cuando creemos que nosotros las poseemos a ellas y en esa posesión hemos dejado en el camino todos los valores que hicieron de Europa en general y de España en particular una sociedad fuerte, sólida, firme en sus valores y con la mirada puesta en el futuro.

Los albañiles saben muy bien que cuesta más reconstruir un edificio venido abajo que construir uno nuevo. Nuestra civilización cristiana se ha venido abajo y va a ser muy, muy difícil levantarla de nuevo. Esto solo podrá ser levantando los cimientos que soportaron el edificio durante los siglos en los que los hombres comulgaban con los valores que nos hicieron fuertes y sólidos, valores que hemos desterrado al sótano de la estupidez, la cobardía y la codicia.

Una duda me asalta: ¿serán capaces las nuevas generaciones de reconstruir el edificio de la civilización occidental con los cimientos que la levantaron apoyándose en los valores del cristianismo? Vale