Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad: el troglodita que quiso volar

¿Cuántos trogloditas tuvieron que saltar al vacío, antes que la Humanidad asumiera que el hombre no podía volar?

En su momento, el error de estos pseudo pájaros con taparrabo, aportó sabiduría al género humano, y sabiduría, tan efímera y finita como la fama, a aquellos pioneros del cielo, convirtiéndolos en los más sabios de su tribu…; pero claro, tan solo durante unos segundos; justo el tiempo transcurrido desde el salto, hasta el momento que sus ´sabios sesos´ quedaron alfombrando el fondo del barranco.

Hay quien afirma que difícilmente podemos aprender si no es a base de cometer errores. De hecho, las bibliotecas se hallan trufadas de citas de famosos ensalzando, en un alarde de contorsionismo narcisista, los errores propios, como madre de toda sabiduría. De esta patética guisa, se ha consagrado errores y equivocaciones de bulto, mediante la torticera argucia de vincular éstas, a personajes famosos.

Pues bien, un servidor, desde bien jovencito, ha aprendido mucho de los errores; pero no de los propios, sino de los ajenos, lo cual me ha evitado tropezar con muchas piedras, amén de visitas al traumatólogo.

Al final, de lo que se trata, es de observar con detenimiento a nuestro alrededor, y aprender de los errores de los demás, pero sin sufrir sus consecuencias en nuestra propia carne. Por ejemplo, observar qué está sucediendo hoy en las calles de Francia, como consecuencia de su ventaja y adelanto, sobre España, a la hora de descubrir el peligro los picos de azúcar del buenismo en vena, así como de disfrutar, cuando se termina la verbena, del multiculturalismo de machete y acera.

Eso sería lo inteligente, digan lo que digan las boutades de célebres pensadores, o la opinión sincronizada de la calle, representada por ´el saber popular del refrán de pareado barato´, ya que aprender a base de golpes, en poco nos diferenciaría de burros y acémilas… Creo yo.

Tal vez no podamos conseguir que nuestros hijos aprendan de nuestros errores, pero no estaría de menos que, si su smartphone les deja, les transmitiremos de alguna manera, la presente reflexión.

La sabiduría inteligente no es la que se consigue cometiendo errores, sino observando los errores que cometen los demás, y tomando buena nota del precio que han tenido que pagar por ellos… Creo yo.