Diccionario periodístico-progresí XL+++++++++++

P rólogo

Vivimos en la era del exceso informativo. La oscuridad ya no procede de la ausencia de datos, como se quejaban los historiadores sobre ciertas épocas, sino de su sobresaturación: titulares, ruedas de prensa, informes, gráficas, artículos y opiniones se suceden sin pausa, hasta el punto de deslumbrarnos y dejarnos ciegos ante la realidad.

Nunca ha sido más apropiado lo de “una luz cegadora”. La paradoja de nuestro tiempo es que cuanto más avanza el conocimiento científico y tecnológico, más dependientes e ignorantes nos volvemos. Poseemos teléfonos inteligentes, apps, gadgets y artilugios, pero somos incapaces de comprender su funcionamiento o programarlos. Como los primitivos fascinados por abalorios brillantes, admiramos la apariencia y no la sustancia.

El sabio ilustrado ha sido reemplazado por técnicos especializados, cada cual en su parcela. La especialización nos salva y nos condena al mismo tiempo, evidenciando nuestra inermidad ante crisis, apagones y conflictos. La ignorancia, ya sea por exceso de información o por no querer saber, se multiplica, y la realidad desaparece bajo un maremoto de humo verbal.

Este diccionario es un mapa para ver detrás del disfraz idiomático, comprender cómo la neolengua progresí anestesia nuestra percepción y desenmascarar a quienes la usan para manipular y confundir.

Diccionario visual XL+++++++++++

Palabra / expresión Uso mediático / progresí Uso burócrata / gobierno Ejemplo mordaz / comentario crítico A nivel de Sobre o respecto a, con aire técnico. Justifica informes y memorandos. “A nivel de infraestructuras, se ha hecho todo lo posible”. Analítica Sustituto de “análisis” Apariencia de rigor “Se realizará una analítica de los datos”. Afrontar / Enfrentar Resolver un problema. Suena heroico. “El gobierno debe enfrentar la situación económica” Radicalizar Intensificar postura Sustituye fanatizar. “Las políticas podrían radicalizar a la población” Evento Acto organizado para titulares Justifica gastos. “Se celebrará un evento sobre sostenibilidad” Cumbre Reunión solemne Apariencia de negociación “La cumbre de líderes abordó el cambio climático” Colonizar Apropiarse de algo Controlar instituciones “El gobierno pretende colonizar el poder judicial” Focalizar Concentrar esfuerzos Apariencia de acción “Se focalizarán los recursos en educación” Implementar Ejecutar un plan Justificación técnica “Se implementará la reforma fiscal” Materializar Concretar promesas Permite postergar resultados. “Se materializarán las mejoras en infraestructura” Dispositivo Operativo, plan, organización Sustituye “operación”. “Se desplegó un dispositivo especial para el evento”. Efectivo Soldados, policías, bomberos, etc. Apariencia de rigor. “Se movilizaron todos los efectivos disponibles”. Colectivo Grupo, agrupación. Suaviza responsabilidad. “El colectivo de vecinos apoyó la medida”. Comunidad Grupo de personas. Apariencia inclusiva. “La comunidad educativa participó en el debate”. Género Sustituto de sexo. Inclusión política. “Se estudia la igualdad de género”. Incidente Disturbio, accidente. Minimiza gravedad. “Hubo un incidente en la estación de tren”. Patología Sustituto de enfermedad. Neutraliza impacto. “Se trata de una patología leve”. Sufrir Experimentar, afectar. Suaviza consecuencias. “El paciente ha sufrido una mejoría”. Interrupción del embarazo Aborto. Minimiza dramatismo. “Se practicó la interrupción del embarazo según la ley”. Eutanasia Muerte asistida, muerte digna. Neutraliza palabra muerte. “Se autorizó la eutanasia para pacientes terminales”. Cesar Destituir, despedir. Apariencia técnica. “Se cesó al director del organismo”. Celebrar Conmemorar cualquier acto. Apariencia solemne. “Se celebró un funeral”. Post cat / post-XYZ Prefijo moderno. Sustituye español. “Post cat electoral”. Literalmente Exageración dramática. Mal usado. “Saltó literalmente al campo”. Saltar al campo / cancha Expresión deportiva absurda. Dramática e inútil. “El delantero saltó literalmente al campo y marcó gol”. Feminización de maratón Correcto: masculino. Abuso moderno. “La corredora ganó la maratón femenina”. Obvio / Evidente Muletilla. Justifica la explicación. “Es obvio que la situación es complicada”. Positivo Bueno, favorable. Justificación neutra. “El resultado fue positivo para todos”. Para nada Intensificador surrealista. Enfatiza trivialidades. “No me preocupa para nada”. Sintaxis telegráfica / WhatsApp Frases sin verbos ni artículos. Apariencia rápida y directa. “Protesta hoy centro. Policía presente”. Abuso del condicional Ambigüedad, relativismo. Evita compromisos. “Se podría considerar la medida”. Delito de odio Categoría moral. Limita debate. “Se investigará como delito de odio”. Consenso de la comunidad científica / internacional Sustitutos de autoridad. Apariencia de legitimidad. “Según el consenso de la comunidad científica…” Soberanista / Independentista Sustitutos de separatista. Neutraliza juicio. “Los soberanistas reclaman autodeterminación”. Niños de cero años hasta… / Cero X Sustitutos pedantes de recién nacidos. Apariencia técnica. “Participaron niños de cero años hasta 12”. De inicio Al principio. Formalismo. “De inicio, se evaluarán los resultados”. En términos de / En materia de Sobre, respecto a… Apariencia técnica. “En términos de economía, el plan es viable”.

Cómo hablar durante horas sin decir nada

Vean, a continuación, un método simple para crear discursos largos, correctos gramaticalmente, pero vacíos de significado, usando cuatro columnas:

Columna roja: conectores y marcadores de orden (“para empezar”, “finalmente”). Columna verde: grupos nominales que funcionan como sujeto o complemento (“la comunidad científica”, “el colectivo de expertos”). Columna azul: predicados (verbo + complemento) (“ha señalado la importancia de…”, “debe implementar medidas para…”). Columna amarilla: complementos del nombre (“en materia de sostenibilidad”, “para el bienestar general”).

Ejemplo aplicado a la neolengua progresí:

“Para empezar, la comunidad internacional ha señalado la importancia de implementar dispositivos en materia de igualdad de género. A continuación, el colectivo de expertos debe focalizar esfuerzos a nivel de percepción ciudadana. Finalmente, la comunidad científica ha materializado recomendaciones en materia de sostenibilidad.”

Reflexión crítica: Este método demuestra cómo la neolengua, los eufemismos, anglicismos, latinismos mal empleados, expresiones deportivas absurdas o tecnicismos como “dispositivo”, “materializar” y “implementación” se combinan para producir la ilusión de información y acción, mientras la realidad se desvanece.

Falacias subyacentes y manipulación semántica

Ad hominem , ad populum , falacia de autoridad → Justifican lo injustificable y evitan debate con disidentes o minorías.

, , → Justifican lo injustificable y evitan debate con disidentes o minorías. Exceso de información → Oculta hechos bajo avalancha de datos, notas de prensa y titulares.

→ Oculta hechos bajo avalancha de datos, notas de prensa y titulares. Periodismo deportivo de lo obvio → “Ha chutado a portería”, “Busca el gol”; relleno de minutos sin análisis.

Epílogo

La neolengua progresí se exhibe en todo su esplendor: eufemismos, anglicismos, neologismos, latinismos mal empleados, clichés, falacias, sintaxis telegráfica, condicionales calculados, muletillas, expresiones deportivas absurdas y frases vacías que anestesian la percepción pública.

Saturados de palabras y tecnicismos, deslumbrados por expresiones grandilocuentes, los ciudadanos creemos estar informados mientras la realidad desaparece bajo un maremoto de humo verbal. Este breve diccionario es un mapa para ver detrás del disfraz idiomático, reconocer la manipulación y entender cómo se construye la percepción pública en nuestra época, un catálogo de la decadencia de la precisión lingüística y del abuso del lenguaje como instrumento de poder, moda y espectáculo.