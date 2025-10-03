Europa ya no necesita Netflix ni Prime Video: basta con seguir los titulares sobre drones, saboteadores y amenazas veladas para tener cada día una nueva temporada del gran circo geopolítico. La “guerra híbrida” se ha convertido en una serie de intriga con guiones delirantes, donde cada actor interpreta su papel a la perfección: Ucrania como víctima perpetua, Rusia como villano de cómic, Londres como titiritero en la sombra y la Unión Europea como público cautivo que aplaude lo que le manden desde Washington.

Polonia, el teatro de operaciones

Según el Ministerio de Exteriores ruso, Kiev prepara una obra maestra de manipulación: infiltrar a miembros de la Legión Libertad de Rusia y del regimiento bielorruso Kalinovsky en territorio polaco, disfrazados como agentes de Moscú y Minsk.

El plan es redondo: que sean “descubiertos”, torturados un poco y, cámara mediante, confiesen entre lágrimas que trabajaban para Putin. Un “reality show” de espionaje barato destinado a convencer a los europeos de que Rusia está a las puertas de Varsovia.

Por supuesto, Kiev lo niega todo. Andrii Kovalenko, del Centro de Lucha contra la Desinformación, asegura que son inventos propagandísticos rusos diseñados para atemorizar a Europa. ¿Atemorizar? Más bien para desnudar la dinámica tóxica en la que estamos: acusaciones cruzadas, desmentidos en cadena y una prensa que repite titulares sin comprobar nada.

Lavrov y los drones reciclados

En paralelo, en la Asamblea General de la ONU, Serguéi Lavrov denunció que Ucrania prepara provocaciones en Rumanía y Polonia usando drones de fabricación rusa capturados. Una especie de “teatro de cosplay militar”: dron ruso, piloto ucraniano, narrativa occidental, culpable ya señalado.

Lavrov no se quedó ahí. Señaló directamente a Londres como cerebro de la operación: los británicos, especialistas en operaciones encubiertas, estarían asesorando a Kiev. Y lanzó una advertencia inequívoca: “Lo lamentarán mucho”. No es la primera vez que Rusia apunta al Reino Unido como responsable de estas maniobras sucias; lo nuevo es la claridad de la amenaza.

El frente escandinavo: drones y bloqueos

Mientras tanto, en el norte de Europa, otra trama paralela: avistamientos de drones sobre aeropuertos en Dinamarca, Noruega y Alemania. Ni pruebas, ni pilotos identificados, ni restos. Pero eso no impidió a Zelenski acusar directamente a Moscú y exigir a Dinamarca que cierre el estrecho a los barcos rusos. Traducido: un bloqueo naval en toda regla, camuflado como “medida defensiva”.

¿De verdad alguien cree que Moscú aceptaría mansamente quedarse sin salida al mar? Es una invitación abierta a la escalada. Zelenski juega con fuego, pero el incendio lo pagará Europa.

El guion de Korybko

El analista Andrew Korybko explica con crudeza lo que está en juego: cada dron, cada incidente fronterizo, cada presunto saboteador es utilizado como chispa para justificar una escalada. Pasó en Polonia y Estonia, con la aprobación de Trump para derribar aviones rusos. Pasa ahora en Escandinavia, con el pretexto de bloquear el Báltico. Y cada vez la jugada es la misma: crear tensión artificial, señalar a Moscú y apretar el acelerador hacia la confrontación.

Los fantasmas de Sarajevo y del Golfo de Tonkín

La historia ya nos ha enseñado lo que cuesta jugar con provocaciones fabricadas. En 1914, un atentado en Sarajevo encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. En 1964, un episodio manipulado en el Golfo de Tonkín abrió la puerta a la guerra de Vietnam. Hoy bastaría un dron ruso “hallado” en Polonia o un saboteador inventado en Rumanía para arrastrar al continente entero a un conflicto devastador.

Europa, el rehén voluntario

La UE, en lugar de levantar la voz y pedir pruebas, se limita a aplaudir y obedecer. Polonia, los bálticos y ahora Escandinavia son piezas de un engranaje que empuja a Europa a una guerra que nadie en Europa pidió. Todo se cocina en Londres y Washington, y Bruselas solo sirve los platos.

Nos venden que la OTAN nos protege, pero lo que realmente hace es convertirnos en rehenes voluntarios de un guion escrito por otros. Europa no defiende su soberanía: la alquila, barata, a costa de su futuro.

¡Basta ya de cuentos de hadas!

La pregunta no es si Rusia miente o si Ucrania exagera. La pregunta es: ¿cuánto más vamos a dejarnos arrastrar por un teatro de provocaciones antes de caer en un abismo del que no habrá retorno?

Europa no está siendo “protegida”, está siendo empujada como ganado hacia un enfrentamiento que beneficiará a Washington y Londres, pero que reducirá a cenizas nuestras ciudades y economías. Y mientras tanto, los drones vuelan, los saboteadores “aparecen” y los políticos europeos siguen aplaudiendo, obedientes, con la esperanza de que el amo les dé una palmada en la espalda.

No se trata de simpatizar con Moscú ni con Kiev. Se trata de recuperar el sentido común. De decir basta a una guerra fabricada a golpe de provocaciones y titulares. De no aceptar que cada sombra en el radar, cada dron sin matrícula y cada saboteador fantasma sirvan para justificar el suicidio continental.

Porque si no decimos basta, mañana será tarde. Y lo único que quedará será la amarga constatación de que Europa se suicidó no por necesidad, sino por cobardía y obediencia ciega.