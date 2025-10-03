Las responsabilidades que nadie asume

En torno a la 1:00 de la madrugada 11 al 12 de junio de este año un inmigrante venezolano llamado Yomeykert Yosue R.-S apuñaló de muerte en la ciudad de Torun a la joven polaca Klaudia K., estudiante de doctorado. Klaudia regresaba a su casa por un parque y el asesino le asestó decenas de cortes en la cabeza, el cuello y el pecho.

Ella intentó defenderse, pero las heridas eran de tal gravedad que, después de varios días debatiéndose entre la vida y la muerte, falleció el 27 de junio.

Según se ha publicado, la madre del asesino llevaba tiempo viviendo en Polonia y él se había reunido con ella entrando legalmente en el país a principios de este año. El suceso conmocionó a la opinión pública polaca no sólo por su crueldad -Polonia es un país en que este tipo de crímenes son poco frecuentes- sino también porque el presunto autor es extranjero.

Hay informaciones contradictorias sobre si su situación había devenido ilegal después de expirar el plazo autorizado para su estancia. Al parecer había entrado como turista y se había quedado en Polonia sin prorrogar su permiso ni abandonar el país. Todo parece indicar que, en condiciones normales, Yomeykert Yosue no debería haber permanecido en Polonia. Algunos meses antes, en febrero de este año, un solicitante de asilo sirio había apuñalado a varios viandantes y matado a uno de ellos en Villach (Austria).

No son los únicos casos de delitos así cometidos por inmigrantes en situación irregular. Por ejemplo, el 31 de mayo de 2024 un afgano cuya solicitud de asilo había resultado rechazada apuñaló a un policía en Manheim (Alemania). También en Alemania, el 23 de agosto de aquel año, un refugiado sirio perpetró un apuñalamiento múltiple en Solingen con tres víctimas. En octubre de 2023 un tunecino con la solicitud de asilo rechazad ay en situación irregular mató en Bruselas a tiros a dos ciudadanos suecos. Ese mismo mes de octubre, en Arrás, un joven checheno solicitante de asilo mató a un profesor e hirió a dos estudiantes en un colegio. También era checheno, por cierto, el asesino del profesor Samuel Paty, apuñalado y decapitado en 2020 en el suburbio de Conflans-Sainte-Honorine, al noroeste de París.

En general, en la Unión Europea, nadie suele asumir responsabilidades políticas por el fracaso de las políticas de inmigración en sus distintas formas -incluido el asilo, que actúa como un coladero- ni por los delitos que, como estos que mencionaba, cometen extranjeros que no debían estar en la Unión Europea bien porque sus solicitudes habían resultado rechazadas o bien porque su situación había devenido irregular. Con alguna excepción como la de Hungría, que ha garantizado la protección de su frontera y, por ende, de la Unión Europea, los gobiernos europeos asumen como normal que personas permanezcan en los distintos países -y se desplacen entre ellos- sin tener derecho alguno y contraviniendo resoluciones expresas como las que desestiman las solicitudes de asilo.

Esto es gravísimo.

Mientras la Unión Europea y los distintos gobiernos sigan eludiendo sus responsabilidades políticas en estos delitos cometidos por personas que no deberían estar en Europa, será muy difícil hablar de los valores europeos porque a los ciudadanos europeos son sus propios gobiernos y la propia Unión quienes los están exponiendo al peligro.

No fueron los ciudadanos europeos los que permitieron la entrada y la permanencia de esos inmigrantes, sino los gobiernos que prefirieron abrazar una falsa retórica humanitaria antes que proteger a sus propios ciudadanos.