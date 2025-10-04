Más información

El soplo del suspiro enamorado, por Antonio Gil-Terrón Puchades

A veces definimos lo indefinible, llamándole poesía, y al hacerlo presumimos alma a aquello que hasta ese momento no era más que la simple fotografía de un atardecer.

La mirada ida de un tirano acorralado…; una puesta de sol…; un amanecer; las lágrimas de un niño al nacer.

Todo puede ser captado por el fotógrafo, por el pintor; pero tan solo el poeta es capaz de retratar el soplo del suspiro enamorado, aunque a veces de asco, o el aroma del bosque al llover, cuando AEMET decía que no lo iba a hacer.