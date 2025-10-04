La mirada

El soplo del suspiro enamorado

Todo puede ser captado por el fotógrafo

Sánchez y Feijóo
A veces definimos lo indefinible, llamándole poesía, y al hacerlo presumimos alma a aquello que hasta ese momento no era más que la simple fotografía de un atardecer.

La mirada ida de un tirano acorralado…; una puesta de sol…; un amanecer; las lágrimas de un niño al nacer.

Todo puede ser captado por el fotógrafo, por el pintor; pero tan solo el poeta es capaz de retratar el soplo del suspiro enamorado, aunque a veces de asco, o el aroma del bosque al llover, cuando AEMET decía que no lo iba a hacer.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

