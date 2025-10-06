EL REPASO

Alfonso Rojo: “Sánchez maquinando elecciones por sorpresa y Feijóo y Abascal tirándose de los pelos”

Seguro que a todos ustedes, como me pasa a mí, todavía les produce sudores fríos recordar lo que pasó en las nefastas elecciones del 23 de julio de 2023

Hoy hay un aluvión de encuestas.

Da la sensación de que el marido de Begoña maquina un adelanto electoral por sorpresa y los diarios de papel suelen elegir los lunes para abrir sus portadas con un sondeo.

Si no los han visto, pásense por la web de Periodista Digital y ahí tienen todo, desde los datos al análisis.

Hay matices entre lo que sugiere el sanchista El País, que se apunta a la podrida cocina de Tezanos colocando al PSOE a la par que el PP, y lo que titulan El Mundo o La Razón, pero la conclusión es unánime: si los españoles fueran convocados hoy a las urnas, el centroderecha sumaría alrededor de 200 escaños, 25 más de los necesarios para tener mayoría absoluta.

Y todos, sin excepción, aseguran que VOX estaría por encima de los 50 diputados, lo que hace inevitable, ineludible y yo diría imprescindible su entrada en el futuro Gobierno de España.

Y ahora vamos al lío, porque seguro que a todos ustedes, como me pasa a mí, todavía les produce sudores fríos recordar lo que pasó en las nefastas elecciones del 23 de julio de 2023.

Todo parecía perfectamente encarrilado para sacar de La Moncloa a Sánchez, a quien Feijóo había dado un baño en el primer debate y por quien nadie daba un duro, y una sucesión de pifias, patochadas y sandeces —entre las que destacan las de la extremeña María Guardiola, asumiendo a pies juntillas el sectario argumentario monclovita y las descalificaciones podemitas a VOX— dieron aire al amo del PSOE y permitieron a la Coalición Frankenstein reunir 179 escaños.

¿Por qué les amargo el día rememorando la chapuza?

Porque me irrita y preocupa la guerra de nervios y reproches en que están enfrascados Feijóo y Abascal.

No creo que Sánchez, ni haciendo trampas, pueda sobrevivir a lo que viene, pero no demos facilidades.

Creo que es hora de ofrecer una imagen de unidad ante el enemigo común y no de señalar las debilidades del otro.

Cierto que todavía pica la pasividad de Rajoy, que ni derogó la infame Ley de Memoria Histórica, ni puso en vereda a los separatistas, ni frenó a impuestos gozando de una mayoría absoluta aplastante, pero esta vez, según todos los sondeos, no será un Gobierno monocolor del PP, sino a medias con VOX.

Y ahí, una vez en el poder, es donde hay que jugársela.

