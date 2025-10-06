El silencio de los corderos

El irlandés Edmund Burke, que siempre fue más político que escritor, dijo que «para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada»; frase esta que ha sido posteriormente repetida hasta el empacho por todos aquellos cuyas neuronas no les permiten de diferenciar una frase brillante, de una deyección.

La frase en cuestión no deja de ser una necedad, entre otras cosas porque un hombre de bien jamás se queda cruzado de brazos ante la comisión del mal. Un hombre de bien, siempre combate el mal, aun a riesgo de poner en peligro su propia vida.

Si el mal triunfa es porque los tibios y demás merengues sociales que forman la llamada mayoría silenciosa, callan cobardemente, no vaya a ser que los malos se enfaden y les hagan daño.

Los tibios… ¡Valiente tropa de cobardes!