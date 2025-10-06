Los Tibios

El silencio de los corderos

Si el mal triunfa es porque los tibios y demás merengues sociales que forman la llamada mayoría silenciosa, callan cobardemente

El irlandés Edmund Burke, que siempre fue más político que escritor, dijo que «para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada»; frase esta que ha sido posteriormente repetida hasta el empacho por todos aquellos cuyas neuronas no les permiten de diferenciar una frase brillante, de una deyección.

La frase en cuestión no deja de ser una necedad, entre otras cosas porque un hombre de bien jamás se queda cruzado de brazos ante la comisión del mal. Un hombre de bien, siempre combate el mal, aun a riesgo de poner en peligro su propia vida.

Si el mal triunfa es porque los tibios y demás merengues sociales que forman la llamada mayoría silenciosa, callan cobardemente, no vaya a ser que los malos se enfaden y les hagan daño.

Los tibios… ¡Valiente tropa de cobardes!

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

