Pedro Sánchez

Tintín contra el doctor ´fake´

Esta es la cutre realidad de la economía española

Explosión espacial
Explosión espacial. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

El Nobel de Medicina 2025 reconoce a los descubridores de los guardianes invisibles del sistema inmunitario

El Nobel de Medicina 2025 reconoce a los descubridores de los guardianes invisibles del sistema inmunitario

Cuando Pedro Sánchez afirmaba, con ´énfasis´, que la economía española no iba como una moto, sino como un cohete, supongo que se refería a que las ventas de automóviles de lujo y deportivos, en España, experimentaron un fuerte aumento en el primer trimestre de 2024, marcando el mejor inicio de año desde la pandemia, con 2.571 matriculaciones, con récords de marcas como Porsche, Mercedes-AMG, Bentley y Rolls-Royce.

Y sí; la economía española va como un cohete. Concretamente como el transbordador espacial Challenger, del que sus fragmentos, tras explosionar en el espacio, aún se hallan haciendo turismo por los confines del Universo. Porque si al dato que nos revela que los ricos, cada día son más ricos, añadimos que cerca de 12,5 millones de españoles, hoy se hallan en riesgo de pobreza, nos daremos cuenta que, más pronto que tarde, esto ´peta´ como el Challenger.

Porque, Rolls-Royce aparte, esta es la cutre realidad de la economía española:

  • Pobreza persistente: Un 25,8% de la población española, cerca de 12,5 millones de personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024.
  • Aumento de la demanda: Los Bancos de Alimentos de España atendieron a alrededor de un millón de personas vulnerables solo en 2024, en un escenario de creciente demanda, y disminución de donaciones, seguramente debido a que antes de poder donar, primero hay que poder comer,
  • Impacto de la inflación: El alza en el precio de los alimentos durante los últimos años ha dificultado el acceso a la comida para muchas familias, obligándolas a depender más de la ayuda externa, personificada en las crecientes colas del hambre.
  • Perfil de los afectados: Si bien la pobreza afecta a inmigrantes y personas sin ingresos, cada vez más se observa a pensionistas con bajas pensiones, y trabajadores con salarios insuficientes, entre quienes recurren a la misericordia alimentaria.

Francamente no sé si este disloque de hacer que los ricos, cada día sean más ricos, y los pobres más pobres, es fruto de la estupidez de un presunto doctor ´fake´, en economía, o es producto del fanatismo ideológico que le lleva a destruir todo lo que huela a franquismo, que, en el caso que nos ocupa, sería aquella gran clase media española que se creó durante el régimen franquista.

Porque, Pedro Sánchez, podrá ´decir misa´, utilizando, de prestos monaguillos, a los ´bergoglianos´ miembros de la Conferencia Episcopal Española, pero, guste o no, esto es lo que hay. Claro, salvo que ´la realidad económica´ se vote por correo.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TELEVISORES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]