Muy interesante

Los liantes

Totalmente de acuerdo

Investigación, experimento, ciencia
Investigación, experimento, ciencia. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

John Clarke, Michel Devoret y John Martinis

El Nobel de Física reconoce a los tres pioneros que han revelado los secretos del mundo cuántico

Para un escritor, convertir lo complicado en sencillo, de modo y manera que todo el mundo lo pueda entender, no es difícil, siempre y cuando haya comprendido previamente aquello que desea transmitir.

Aquellos que cuando escriben parece que lo hagan en exclusiva para una selecta élite de iniciados, lo único que denotan es su propia incapacidad intelectual a la hora de expresarse o que, simplemente, están intentando aparentar más inteligencia de la que realmente tienen.

Honestamente pienso que cuando se trata de divulgar ideas, hay que intentar llegar al máximo número de personas, y para ello es necesario el hacerlo en un lenguaje que sea comprensible para la mayoría.

Pero estas memeces de complicar lo sencillo no solo son propias de engolados pensadores y escritores, sino que también las encontramos, y a granel, en todas las profesiones y oficios.

Y es que hay personas que parece que tan solo han venido a este mundo, para enredar la vida de su prójimo.

Por otro lado, quiero dar las gracias al resto, que afortunadamente son la inmensa mayoría. Gracias a todos los catedráticos, profesores, maestros, médicos, funcionarios, sacerdotes, abogados, fontaneros, electricistas, dependientes, informáticos, mecánicos, y un largo etc. de profesiones y oficios, cuyos titulares se esfuerzan en simplificar, y hacer más fácil y cómoda, la vida de los demás.

Bastantes problemas hay ya sin buscarlos, como para que encima haya quien se dedique a crearlos artificialmente, sin más razón que la de darse importancia, justificar su puesto de trabajo, argumentar sus voluminosos honorarios, o engordar la factura por los servicios prestados. Y eso sin olvidar a aquellos tipos que sencillamente lo hacen para dar por saco; metafóricamente hablando, y literalmente, también.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

SILLAS DE OFICINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]