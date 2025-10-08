Los liantes

Para un escritor, convertir lo complicado en sencillo, de modo y manera que todo el mundo lo pueda entender, no es difícil, siempre y cuando haya comprendido previamente aquello que desea transmitir.

Aquellos que cuando escriben parece que lo hagan en exclusiva para una selecta élite de iniciados, lo único que denotan es su propia incapacidad intelectual a la hora de expresarse o que, simplemente, están intentando aparentar más inteligencia de la que realmente tienen.

Honestamente pienso que cuando se trata de divulgar ideas, hay que intentar llegar al máximo número de personas, y para ello es necesario el hacerlo en un lenguaje que sea comprensible para la mayoría.

Pero estas memeces de complicar lo sencillo no solo son propias de engolados pensadores y escritores, sino que también las encontramos, y a granel, en todas las profesiones y oficios.

Y es que hay personas que parece que tan solo han venido a este mundo, para enredar la vida de su prójimo.

Por otro lado, quiero dar las gracias al resto, que afortunadamente son la inmensa mayoría. Gracias a todos los catedráticos, profesores, maestros, médicos, funcionarios, sacerdotes, abogados, fontaneros, electricistas, dependientes, informáticos, mecánicos, y un largo etc. de profesiones y oficios, cuyos titulares se esfuerzan en simplificar, y hacer más fácil y cómoda, la vida de los demás.

Bastantes problemas hay ya sin buscarlos, como para que encima haya quien se dedique a crearlos artificialmente, sin más razón que la de darse importancia, justificar su puesto de trabajo, argumentar sus voluminosos honorarios, o engordar la factura por los servicios prestados. Y eso sin olvidar a aquellos tipos que sencillamente lo hacen para dar por saco; metafóricamente hablando, y literalmente, también.