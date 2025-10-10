José Manuel García Albarrán: «Aristóteles: Política antigua vs. Política moderna (II)»

Como continuación a mi anterior artículo publicado con este mismo título y, para retomar el hilo, les muestro la definición que formuló Aristóteles en su libro “La Política”, refiriéndose al Estado: “La asociación de todos los hombres que comparten el mismo territorio y cuyo fin es la búsqueda del bien común”.

Dicho así, sin mencionar siquiera a los políticos y ateniéndose al fin perseguido: ‘la búsqueda del bien común’…

¿No les parece que este modelo de Estado en la actualidad y en nuestro País es una utopía?

Y cabe seguir preguntándose… ¿Los políticos, en general, llegan a esta profesión ‘instruidos’, ‘preparados’ y con intención de luchar por el bienestar de los ciudadanos que le han otorgado su confianza mediante el voto?

Pues parafraseando a Aristóteles y en relación con la ínfima preparación y nivel cultural de determinados políticos, habría que recordarles que… “La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad”. ¡Y no me hagan que se lo explique!

Claro que si alguno de los citados se da por ofendido le citaré esta otra frase del erudito griego: “La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”.

La definición actual del Estado español, según la Constitución es: “Organización política soberana con poder independiente que ejerce autoridad sobre un territorio y su población, siendo un Estado Social y Democrático de Derecho con forma de Monarquía Parlamentaria, siendo su norma suprema la Constitución”.

¿Es un Estado Social y Democrático? y ¿Cumple la Constitución?

Voy a retomar algunos detalles sobre incumplimientos del articulado constitucional.

Artículo 4

La bandera de España…

2.- Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

¿Han visto como se incumple este artículo por la ausencia de la bandera española en Ayuntamientos y Edificios Oficiales de algunas CC.AA?

¿Han visto la negativa de algún político a comparecer junto a ella en un acto o rueda de prensa? (v. gr.: Permítanme que les recuerde cuando Miriam Nogueras (JUNTS) al llegar a la sala de prensa del Congreso lo primero que hizo es retirar la bandera de España separándola de la europea para que no la fotografiasen o grabasen junto a ella. Y dijo “esta bandera no me representa, la europea si”.

¿Han sido reprendidos o sancionados por estas causas?

Hay un refrán español que define los frutos de esta permisividad sumisa, obligada o interesada… “Mientras más te agachas más se te ve el culo”

Artículo 7

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

(…promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios) ¿Entonces por qué tenemos que financiarlos con nuestros impuestos?)

(…en el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley) ¿La ‘dejación de funciones’ por ser del gobierno o socios (v. gr.: UGT-CCOO) es constitucional y legal?. ¿Su organización interna y actuación es democrática?

Artículo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

¡¡Sin comentarios!!

Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

¿Es respetar la dignidad y los derechos inviolables del ciudadano que te ‘okupen’ tu domicilio? ¿No transgrede esto la propiedad privada… como además se expresa claramente en el Artículo 18 que dice “El domicilio es inviolable”.?

El adoctrinamiento y la imposición del idioma autóctono en escuelas e institutos de ciertas CC.AA. ¿No transgrede el ‘libre desarrollo de la personalidad’ de ¿Se respeta así la Ley y los derechos de los demás?

Articulo 27

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

¿Se respeta este apartado en todos los colegios públicos e institutos del Estado?

Artículo 127

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

¿A que se debe entonces la distinción entre jueces ‘progresistas’ y ‘conservadores’?

¿Quien nombró a Conde Pumpido presidente del TC?

¿Quien nombró a García Ortiz Fiscal Gral. del Estado?

¿De quien depende la Fiscalía… eh? ¡Pues eso!

Aristóteles nos dejó esta otra frase lapidaria: «El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.»

Sería interminable y farragoso seguir enumerando artículos (169) de la Constitución para detectar el incumplimiento de su mandato, valgan los citados como muestra de ellos.

Finalizo con una curiosidad sobre la vida de la Antigua Grecia en la que vivió nuestro protagonista…Aristóteles.

El salario o paga -Misthos- de los que desempeñaban un cargo público se abonaba en -Dracmas- una unidad de plata que se subdividía en monedas menores, como el -Óbolo- (la sexta parte de una dracma) y el -Calco- (la octava parte de un óbolo) En origen, el salario -Misthos- era de 2 Óbolos diarios. ¡Parece escaso!

Actualmente los sueldos de nuestros políticos Congresistas, se pagan en -euros- y oscilan entre: 5.010,24 euros al mes por 14 pagas (los de fuera de Madrid) y 3.987,99 € euros al mes en 14 pagas (los que viven en Madrid) Tributan sólo el IRPF del sueldo bruto (60,9%) y están exentos del resto (39,1%) que es considerado como gastos y dietas de desplazamiento. Sin aparecer los ‘extras’ por formar parte de ‘Comisiones’ y viajes ‘oficiales’ al extranjero.

La verdad que escuchándoles hablar, viendo sus Currículos y sus horas de ‘trabajo’ se puede considerar que están supra valorados y muy generosamente pagados ¿No?

PD.: No cuento los ‘sobres’ de Chistorras, Soles y Lechugas por ser un caso “sub júdice”.

Suerte a todos…los que se la merezcan.