¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende...?

Sonrisas y esmóquines; caídos y lágrimas

¡Pues eso! ¿Casualidad o causalidad?

Entierro militar, caídos por la Patria
Entierro militar, caídos por la Patria. PD
Los mejores soldados no son aquellos que más erguidos desfilan, sino los que, por las heridas recibidas, no pueden hacerlo, como no sea mutilados, cojeando, o en silla de ruedas; cuando no, en una caja de pino sobre los hombros de sus compañeros.

NOTA: En memoria de los guardias civiles, David Pérez y Miguel Ángel González, asesinados en Barbate, por ´narcos´ marroquíes, con la complicidad de aquellos que, desde la sombra, los amparan y protegen en España.

Los presuntos asesinos quedaron en libertad bajo fianza de diez mil euros, Mohamed Laachiri, y 15.000, Yassine El Morabe, al no oponerse la Fiscalía [*] a su liberación bajo fianza. Lo cual nos lleva a preguntarnos cuánto vale para ´el sistema woke´, la vida de dos guardias civiles.

[*] ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende…? ¡Pues eso! ¿Casualidad o causalidad?

EPÍLOGO: El 11 febrero de 2024, entre el dolor y la rabia, familiares, compañeros de la benemérita, y cuerpos policiales, acudieron como una piña, al funeral por los guardias David Pérez y Miguel Ángel González.

Mientras, ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tenía tiempo para funerales, asistía a los Premios Goya 2024, en Valladolid, donde, sonriendo sobre la alfombra roja, declaró a los medios de comunicación, que le encantó ´La Sociedad de la Nieve´. Supongo que sería el nombre de una película, y no otra cosa.

Sonrisas y esmóquines; caídas y lágrimas.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

