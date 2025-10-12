Sonrisas y esmóquines; caídos y lágrimas

Los mejores soldados no son aquellos que más erguidos desfilan, sino los que, por las heridas recibidas, no pueden hacerlo, como no sea mutilados, cojeando, o en silla de ruedas; cuando no, en una caja de pino sobre los hombros de sus compañeros.

NOTA: En memoria de los guardias civiles, David Pérez y Miguel Ángel González, asesinados en Barbate, por ´narcos´ marroquíes, con la complicidad de aquellos que, desde la sombra, los amparan y protegen en España.

Los presuntos asesinos quedaron en libertad bajo fianza de diez mil euros, Mohamed Laachiri, y 15.000, Yassine El Morabe, al no oponerse la Fiscalía [*] a su liberación bajo fianza. Lo cual nos lleva a preguntarnos cuánto vale para ´el sistema woke´, la vida de dos guardias civiles.

[*] ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende…? ¡Pues eso! ¿Casualidad o causalidad?

EPÍLOGO: El 11 febrero de 2024, entre el dolor y la rabia, familiares, compañeros de la benemérita, y cuerpos policiales, acudieron como una piña, al funeral por los guardias David Pérez y Miguel Ángel González.

Mientras, ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tenía tiempo para funerales, asistía a los Premios Goya 2024, en Valladolid, donde, sonriendo sobre la alfombra roja, declaró a los medios de comunicación, que le encantó ´La Sociedad de la Nieve´. Supongo que sería el nombre de una película, y no otra cosa.

Sonrisas y esmóquines; caídas y lágrimas.