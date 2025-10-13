O’Rourke y MacClancy fueron dos señores irlandeses que dieron cobijo y protección, en sus tierras, a un grupo de españoles supervivientes del naufragio de la Armada Invencible. Como castigo a su evangélico gesto, fueron ejecutados por los ingleses; O’Rourke, colgado, y MacClancy, decapitado.

De siempre me han caído bien los irlandeses, pero realmente nunca he sabido si mi empatía hacia ellos era debida a su aversión hacia los ingleses, por su catolicidad, por su afición a la cerveza, o por ese punto genial de bronquistas que les precede. En fin, no quiero seguir buscando paralelismos entre los irlandeses y un servidor, porque terminaré poniéndome sentimental.

Y ahora cambiando de tercio -pero sin cambiarlo- haré una pregunta: ¿Hay en España algún grupo musical, o cantante de éxito, que, en una actuación multitudinaria, haga profesión pública de fe. Respuesta: ¡No! ¿Por qué? Respuesta: Porque en ´wokelandia´ no es ´políticamente correcto´, ni ´mola, ni es ´guay´, ser creyente.

Pues bien, hay un irlandés llamado Bono que no se corta un ápice a la hora de hacerlo, y encima es aplaudido y coreado por los miles de jóvenes asistentes a sus conciertos.

¡Grande, Bono!… ´DONDE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE´.