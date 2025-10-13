Hay un irlandés llamado Bono que no se corta un ápice a la hora de hacerlo

Donde las calles no tienen nombre

Y encima es aplaudido y coreado por los miles de jóvenes asistentes a sus conciertos.

Homenaje de Irlanda a los 1.100 marinos españoles que naufragaron en 1588
Homenaje de Irlanda a los 1.100 marinos españoles que naufragaron en 1588. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Ayuso reivindica “el orgullo de ser españoles” en el homenaje a la Bandera y Desfile Militar

Ayuso reivindica “el orgullo de ser españoles” en el homenaje a la Bandera y Desfile Militar

O’Rourke y MacClancy fueron dos señores irlandeses que dieron cobijo y protección, en sus tierras, a un grupo de españoles supervivientes del naufragio de la Armada Invencible. Como castigo a su evangélico gesto, fueron ejecutados por los ingleses; O’Rourke, colgado, y MacClancy, decapitado.

De siempre me han caído bien los irlandeses, pero realmente nunca he sabido si mi empatía hacia ellos era debida a su aversión hacia los ingleses, por su catolicidad, por su afición a la cerveza, o por ese punto genial de bronquistas que les precede. En fin, no quiero seguir buscando paralelismos entre los irlandeses y un servidor, porque terminaré poniéndome sentimental.

Y ahora cambiando de tercio -pero sin cambiarlo- haré una pregunta: ¿Hay en España algún grupo musical, o cantante de éxito, que, en una actuación multitudinaria, haga profesión pública de fe. Respuesta: ¡No! ¿Por qué? Respuesta: Porque en ´wokelandia´ no es ´políticamente correcto´, ni ´mola, ni es ´guay´, ser creyente.

Pues bien, hay un irlandés llamado Bono que no se corta un ápice a la hora de hacerlo, y encima es aplaudido y coreado por los miles de jóvenes asistentes a sus conciertos.

¡Grande, Bono!… ´DONDE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE´.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]