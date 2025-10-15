Sebastián Urbina: «Ayer y hoy»

¿Nos ayudará algo recordar lo que ha pasado en el reciente ayer? No lo sé. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Declaraciones de diversos políticos sobre Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, y el recurso que interpuso contra el Estatuto de Cataluña, por excederse del marco competencial. (19/10/2006).

El portavoz de ERC: acusó a Múgica de «hooligan anticatalán», «títere de la extrema derecha», «ariete mediático» de quienes pretenden lanzar una nueva «cruzada» en España. Agregó que Múgica está «instalado en el rencor» y «deriva en títere de la extrema derecha» por lo que no puede ocupar con «dignidad» esta institución.

Tardá se preguntó qué se busca con esa actitud «irresponsable», si se pretende la «limpieza étnica» o una «depuración lingüística».

El portavoz de CIU, Jordi Xuclá, dijo que el «Defensor del Pueblo no tiene derecho a ejercer de político frustrado, no puede ser un actor institucional frontalmente beligerante con otras instituciones del Estado».

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera (el de los condones con el lema, ‘Fóllate a la derecha’), dijo que el recurso se interpuso «con claro partidismo», «negligencia» y «desviación de poder.

La estrategia separatista antiespañola es conocida. Resumo de 2006 hasta 2025: victimismo, chantaje y exigencias continuas e insaciables. Los separatistas antiespañoles se han venido aprovechando de la falta de escrúpulos del Partido Socialista Obrero Español y de la cobardía política del PP. Y de la ley electoral que PSOE y PP no han querido modificar.

Actualmente (2025), Sánchez prefiere dejarse chantajear por los golpistas catalanistas y por Bildu (heredero político de la banda terrorista ETA), y no poner límites a sus exigencias que arruinan España y la democracia.

O sea, conseguir el poder -o mantenerse- a cualquier precio, aunque sea desmembrando España y rompiendo -o debilitando- la solidaridad interterritorial.

Ahora (2025), la situación es mucho peor. Nos gobierna un autócrata sin escrúpulos, que desprecia a España y la democracia. Lo único sagrado es su sillón. La derecha popular espera que caigan como fruta madura, mientras siguen pactando con el corrupto y traidor Sánchez. Aunque Alberto ha endurecido sus intervenciones parlamentarias, dijo que sólo habría ‘cordón sanitario’ con Bildu. No excluye a la ‘mafia socialista’.

En 2017, los catalanistas dieron un golpe de Estado y, pidiendo perdón, Mariano aplicó suavemente el artículo 155. Luego, fueron amnistiados por el socialismo corrupto y traidor de Sánchez. Ahora, (junio 2025) se ha confirmado la prostitución del Tribunal Constitucional, colonizado por Sánchez. Cuatro votos particulares afirman: ‘Conduce al despotismo parlamentario’.

En 2025 sigue la infamia socialista con el cupo catalán (su financiación por habitante superará el 120% de la media nacional), y la cesión a los separatistas de competencias en inmigración y fronteras.

En conclusión, los separatistas antiespañoles siguen chantajeando por el hecho diferencial y la opresión española. Sánchez se arrodilla ante Puigdemon para seguir en el sillón.

Esta indignidad socialista evidencia, una vez más, la ruindad moral de la izquierda española, de las masas aborregadas votantes y de una oposición centro centrada que no pone ‘pie en pared’.

En noviembre 2017, una señora subvencionada por el Ministerio de Cultura y TVE, y presidenta de la Academia del Cine Catalán, Isona Passola, dijo -durante una manifestación en favor de los famosos Jordis- «España es miseria moral». Resumiendo, nos insultan, pero seguiremos subvencionándolos. ¿Ha cambiado algo en 2025? Sí, vamos a mucho peor.

La amnistía a los golpistas catalanistas es una muestra de la vileza del socialismo. Y para agradecer a los golpistas su golpe de Estado, Sánchez añade el cupo catalán. Vítores y aplausos de los feligreses socialistas.

Sánchez se autoproclama, ahora, ‘faro del progresismo europeo’, y las falanges socialistas entusiasmadas, aplauden puestas en pie. Y no les da vergüenza. ¿Por qué será?

Última Hora. (Octubre 2025) Los comedores escolares de Ceuta (PP) sólo servirán carne halal para no «molestar» a los musulmanes: ningún niño podrá comer cerdo… Solamente VOX se opone. (La Gaceta).

Si no despierta, merece que le hagan comer carne halal y cuscús. Vestido con el tobe y, si es mujer, con el velo. Es sólo el principio, despreciable infiel.

Y no se olvide de dar las gracias al establishment (socialistas y populares), por su traición suicida (fronteras abiertas), fomentando la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, con sus graves y negativas consecuencias, que silencian todo lo posible.

PD. Por cierto, y esperando molestar. Disfruté- y me sentí orgulloso- con el Día (desfile) de la Hispanidad.