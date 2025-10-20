La Asociación MEGA denuncia públicamente la inacción institucional ante el suicidio de Sandra, la niña de Sevilla víctima de bullying

La Asociación MEGA expresa su más profundo pesar por la trágica muerte de Sandra, una niña sevillana que, tras sufrir un prolongado acoso escolar, decidió poner fin a su vida.

Este suceso, tan doloroso como evitable, pone de nuevo en evidencia la alarmante desprotección que sufren muchos menores en los centros educativos públicos de nuestro país.

Desde hace años, MEGA ha presentado más de mil quinientas propuestas en materia educativa, entre las que destacan planes integrales contra el acoso escolar, protocolos reforzados de actuación inmediata y la exigencia de responsabilidades a quienes, teniendo pruebas de acoso, no actúan con la diligencia debida.

Estas medidas buscan no solo prevenir el bullying, sino también garantizar una respuesta contundente y justa cuando se produce, protegiendo siempre al alumnado por encima de cualquier interés político o institucional.

“Cuando un menor pierde la vida por el acoso que sufre en su centro escolar, toda la sociedad fracasa.

Pero el fracaso más grave es el del sistema educativo, que debería haber sido su escudo y no lo fue”, ha declarado la portavoz de MEGA.

La asociación subraya que no basta con declaraciones o minutos de silencio, sino que es necesaria una acción real, coordinada y valiente. MEGA reclama al Gobierno y a las Consejerías de Educación de todas las comunidades autónomas que asuman su responsabilidad y apliquen medidas efectivas para erradicar el acoso escolar, especialmente en los entornos donde se ha demostrado inacción por parte de la dirección o el profesorado.

Asimismo, MEGA lamenta la falta de implicación de ciertos sectores que suelen movilizarse por causas internacionales, mientras guardan silencio ante tragedias que ocurren en nuestras propias aulas. La defensa de los derechos humanos comienza dentro de nuestras fronteras, y los derechos de los niños y niñas deben ser siempre una prioridad moral y social.

La Asociación MEGA reafirma su compromiso inquebrantable con el futuro de los jóvenes y anuncia que continuará impulsando medidas firmes para que ningún estudiante vuelva a sentirse solo, desprotegido o ignorado. La justicia, la empatía y la protección del alumnado seguirán siendo los pilares fundamentales de su acción.

“No podemos permitir que haya más Sandras. La educación debe ser sinónimo de respeto, amparo y esperanza. Y mientras existan víctimas silenciadas, MEGA no dejará de alzar la voz.”