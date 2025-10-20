Caza de brujas: de la ficción cinematográfica a la tragedia legal de los hombres en España

1. Introducción: la película como espejo de la realidad

Esta semana llegan a los cines 13 estrenos, pero el gran estreno es Caza de brujas, protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield. Desde su presentación en el Festival de Venecia ha sido calificada como “antifeminista” y “antiwoke”, debido a que aborda con valentía un tema tabú: las denuncias falsas de abuso sexual por parte de mujeres.

Roberts y Garfield interpretan a dos profesores de Yale, cuya relación trasciende lo académico. La estudiante estrella del personaje de Roberts, una joven afroamericana, acude a ella alegando que Garfield la ha abusado sexualmente. La profesora se enfrenta a un dilema moral mientras se desata una auténtica caza de brujas, con cancelación y persecución social como armas.

Esta trama refleja, de manera extrema, la situación real en España, donde millones de hombres viven bajo sospecha y con derechos fundamentales sistemáticamente vulnerados, por el mero hecho de ser hombres.

Datos de la película:

Título original: After the Hunt

Género: Drama – Thriller – Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Director: Luca Guadagnino

Reparto: Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Julia Roberts, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg

Estrenada en España el 17 de octubre de 2025

Distribuidora: Sony Pictures

2. Contexto histórico y legal

La discriminación legal contra los hombres no comenzó con la Ley Integral de 2004. Ya bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se crearon estructuras que favorecían sistemáticamente a las mujeres:

I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000): 57 medidas para prevención, sensibilización, educación, apoyo social y protección sanitaria.

II Plan de Acción (2001-2004): medidas inmediatas de protección judicial y concentración de causas en un solo tribunal.

Observatorio contra la Violencia Doméstica (2002): seguimiento de resoluciones judiciales, reforzando control sobre hombres denunciados.

Orden de protección (2003, Ley 27/2003): protección jurídica, policial y asistencia económica, consolidando trato de favor hacia las mujeres.

Estos antecedentes condujeron a la Ley Integral de 2004, que institucionalizó:

Presunción de culpabilidad masculina.

Trato de favor a la mujer denunciantes, incluso sin pruebas objetivas.

Activación de medidas cautelares inmediatas contra hombres denunciados.

Posibilidad de actuación sin denuncia formal, bastando que la mujer se declare víctima ante un trabajador social.

Más de 500 escenarios de trato preferente legal hacia la mujer, desde asistencia social hasta beneficios judiciales y económicos.

3. Privación de derechos constitucionales

La legislación de género ha llevado a la vulneración sistemática de derechos fundamentales:

Derecho a un juicio justo ante tribunales ordinarios.

Derecho a ser juzgado en tribunales ordinarios, no de excepción (tribunales de violencia de género).

Derecho constitucional al recurso de habeas corpus, con detenciones preventivas y órdenes de alejamiento inmediatas.

Derecho a la presunción de inocencia, sustituida por la valoración automática de la versión de la mujer.

Derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por sexo, ideología, religión o circunstancias personales.

Estas vulneraciones son sistemáticas y estructurales, y afectan a millones de hombres en España, desde profesores y policías hasta empresarios y militares.

4. Consecuencias sociales y psicológicas

Las repercusiones para los hombres denunciados incluyen:

Muerte civil: pérdida de empleo, reputación y relaciones familiares.

Suicidios y depresión: la presión institucionalizada provoca daños psicológicos extremos.

Indigencia, drogadicción y aislamiento: consecuencias frecuentes de denuncias injustificadas.

Limitación profesional y educativa: profesores evitan reuniones con alumnas, ascensores compartidos o viajes de grupo; empresarios restringen interacciones laborales con empleadas.

Más de tres millones de hombres denunciados desde 2004, con solo un 20% condenados, la mayoría por sentencias de conformidad, demuestran la magnitud de la discriminación.

5. Trato de favor legal y social

Las mujeres disfrutan de privilegios que incluyen:

Protección inmediata por policía, guardia civil, servicios sociales y asistencia económica.

Capacidad de activar medidas judiciales sin prueba alguna, únicamente con su declaración ante autoridades o trabajadores sociales.

Trato preferente en conflictos laborales, familiares, vecinales y comunitarios.

Privilegios legales en más de medio millar de situaciones documentadas, desde órdenes de alejamiento hasta beneficios económicos y asistenciales.

6. Violencia y desinformación: la realidad de los datos

España ocupa los últimos lugares en los rankings internacionales de violencia sobre la mujer, con o sin resultado de muerte, año tras año.

La violencia no es de un solo sentido: más del 70% de los casos de violencia contra niños y ancianos son perpetrados por mujeres.

La narrativa oficial sobre “brechas de género” y violencia masculina es falsa y oculta la realidad estructural de la discriminación contra los hombres.

7. Profesiones de riesgo

Los hombres más expuestos son policías, guardias civiles, policías regionales y municipales, y soldados de los tres ejércitos. La posesión de armas y la proximidad profesional a mujeres aumenta el riesgo de denuncias, con casi imposible defensa ante la ley.

Sorprendentemente, muchos agentes apoyan estas detenciones arbitrarias y protocolos de género, aplicando en la práctica la obediencia debida, a pesar de la flagrante violación de derechos constitucionales.

8. Salud y desigualdad estructural

Los hombres reciben menor atención en el sistema de salud.

No existen campañas de prevención ni cribado para cánceres masculinos (próstata, testículos).

Mayor exposición a empleos de riesgo, suicidio, fracaso escolar y abandono temprano.

9. Conclusión: España, la caza real de hombres

La película Caza de brujas es un espejo extremo de la realidad española: persecución basada en denuncias, presión social, cancelación y destrucción personal sin necesidad de pruebas.

Mientras España garantiza la mejor protección femenina de Europa, la mitad de la población masculina vive bajo un régimen legal y social que amenaza su vida civil, profesional, económica y, en muchos casos, física.

El sistema ha creado un apartheid de facto: millones de hombres discriminados, derechos constitucionales vulnerados, salud y bienestar relegados, y una estructura legal que protege indiscriminadamente a las mujeres denunciantes, incluso cuando las denuncias son infundadas.

Caza de brujas deja de ser solo una película: es un retrato doloroso de una sociedad que, bajo el pretexto de proteger a las mujeres, ha convertido a los hombres en víctimas estructurales de la ley.