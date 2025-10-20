1. Introducción: la película como espejo de la realidad
Esta semana llegan a los cines 13 estrenos, pero el gran estreno es Caza de brujas, protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield. Desde su presentación en el Festival de Venecia ha sido calificada como “antifeminista” y “antiwoke”, debido a que aborda con valentía un tema tabú: las denuncias falsas de abuso sexual por parte de mujeres.
Roberts y Garfield interpretan a dos profesores de Yale, cuya relación trasciende lo académico. La estudiante estrella del personaje de Roberts, una joven afroamericana, acude a ella alegando que Garfield la ha abusado sexualmente. La profesora se enfrenta a un dilema moral mientras se desata una auténtica caza de brujas, con cancelación y persecución social como armas.
Esta trama refleja, de manera extrema, la situación real en España, donde millones de hombres viven bajo sospecha y con derechos fundamentales sistemáticamente vulnerados, por el mero hecho de ser hombres.
Datos de la película:
- Título original: After the Hunt
- Género: Drama – Thriller – Crimen
- País: Estados Unidos
- Año: 2025
- Director: Luca Guadagnino
- Reparto: Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Julia Roberts, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg
- Estrenada en España el 17 de octubre de 2025
- Distribuidora: Sony Pictures
2. Contexto histórico y legal
La discriminación legal contra los hombres no comenzó con la Ley Integral de 2004. Ya bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se crearon estructuras que favorecían sistemáticamente a las mujeres:
- I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000): 57 medidas para prevención, sensibilización, educación, apoyo social y protección sanitaria.
- II Plan de Acción (2001-2004): medidas inmediatas de protección judicial y concentración de causas en un solo tribunal.
- Observatorio contra la Violencia Doméstica (2002): seguimiento de resoluciones judiciales, reforzando control sobre hombres denunciados.
- Orden de protección (2003, Ley 27/2003): protección jurídica, policial y asistencia económica, consolidando trato de favor hacia las mujeres.
Estos antecedentes condujeron a la Ley Integral de 2004, que institucionalizó:
- Presunción de culpabilidad masculina.
- Trato de favor a la mujer denunciantes, incluso sin pruebas objetivas.
- Activación de medidas cautelares inmediatas contra hombres denunciados.
- Posibilidad de actuación sin denuncia formal, bastando que la mujer se declare víctima ante un trabajador social.
- Más de 500 escenarios de trato preferente legal hacia la mujer, desde asistencia social hasta beneficios judiciales y económicos.
3. Privación de derechos constitucionales
La legislación de género ha llevado a la vulneración sistemática de derechos fundamentales:
- Derecho a un juicio justo ante tribunales ordinarios.
- Derecho a ser juzgado en tribunales ordinarios, no de excepción (tribunales de violencia de género).
- Derecho constitucional al recurso de habeas corpus, con detenciones preventivas y órdenes de alejamiento inmediatas.
- Derecho a la presunción de inocencia, sustituida por la valoración automática de la versión de la mujer.
- Derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por sexo, ideología, religión o circunstancias personales.
Estas vulneraciones son sistemáticas y estructurales, y afectan a millones de hombres en España, desde profesores y policías hasta empresarios y militares.
4. Consecuencias sociales y psicológicas
Las repercusiones para los hombres denunciados incluyen:
- Muerte civil: pérdida de empleo, reputación y relaciones familiares.
- Suicidios y depresión: la presión institucionalizada provoca daños psicológicos extremos.
- Indigencia, drogadicción y aislamiento: consecuencias frecuentes de denuncias injustificadas.
- Limitación profesional y educativa: profesores evitan reuniones con alumnas, ascensores compartidos o viajes de grupo; empresarios restringen interacciones laborales con empleadas.
Más de tres millones de hombres denunciados desde 2004, con solo un 20% condenados, la mayoría por sentencias de conformidad, demuestran la magnitud de la discriminación.
5. Trato de favor legal y social
Las mujeres disfrutan de privilegios que incluyen:
- Protección inmediata por policía, guardia civil, servicios sociales y asistencia económica.
- Capacidad de activar medidas judiciales sin prueba alguna, únicamente con su declaración ante autoridades o trabajadores sociales.
- Trato preferente en conflictos laborales, familiares, vecinales y comunitarios.
- Privilegios legales en más de medio millar de situaciones documentadas, desde órdenes de alejamiento hasta beneficios económicos y asistenciales.
6. Violencia y desinformación: la realidad de los datos
- España ocupa los últimos lugares en los rankings internacionales de violencia sobre la mujer, con o sin resultado de muerte, año tras año.
- La violencia no es de un solo sentido: más del 70% de los casos de violencia contra niños y ancianos son perpetrados por mujeres.
- La narrativa oficial sobre “brechas de género” y violencia masculina es falsa y oculta la realidad estructural de la discriminación contra los hombres.
7. Profesiones de riesgo
Los hombres más expuestos son policías, guardias civiles, policías regionales y municipales, y soldados de los tres ejércitos. La posesión de armas y la proximidad profesional a mujeres aumenta el riesgo de denuncias, con casi imposible defensa ante la ley.
Sorprendentemente, muchos agentes apoyan estas detenciones arbitrarias y protocolos de género, aplicando en la práctica la obediencia debida, a pesar de la flagrante violación de derechos constitucionales.
8. Salud y desigualdad estructural
- Los hombres reciben menor atención en el sistema de salud.
- No existen campañas de prevención ni cribado para cánceres masculinos (próstata, testículos).
- Mayor exposición a empleos de riesgo, suicidio, fracaso escolar y abandono temprano.
9. Conclusión: España, la caza real de hombres
La película Caza de brujas es un espejo extremo de la realidad española: persecución basada en denuncias, presión social, cancelación y destrucción personal sin necesidad de pruebas.
Mientras España garantiza la mejor protección femenina de Europa, la mitad de la población masculina vive bajo un régimen legal y social que amenaza su vida civil, profesional, económica y, en muchos casos, física.
El sistema ha creado un apartheid de facto: millones de hombres discriminados, derechos constitucionales vulnerados, salud y bienestar relegados, y una estructura legal que protege indiscriminadamente a las mujeres denunciantes, incluso cuando las denuncias son infundadas.
Caza de brujas deja de ser solo una película: es un retrato doloroso de una sociedad que, bajo el pretexto de proteger a las mujeres, ha convertido a los hombres en víctimas estructurales de la ley.