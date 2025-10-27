Ramiro Grau Morancho: «Aragón, Azcón y Vox»

El presidente de Aragón está deshojando la margarita, para ver si convoca elecciones anticipadas, o no.

Lo mismo hace la señora Guardiola, de Extremadura, aunque en ese caso, creo que se apoyaría antes en el PSOE que en VOX.

Aunque es posible que Azcón piense lo mismo, en su fuero interno.

Al fin y al cabo, las políticas suicidas del buenismo, vamos a acoger a todo ilegal, irregular o mena (la mayoría mayores de edad), que venga, no a vivir con nosotros, aportando su trabajo y esfuerzo, sino a vivir de nosotros (que no es exactamente lo mismo), son similares a las del PSOE, o, si me apuran, incluso más giliprogres…

Pretender recibir el apoyo de VOX, cuando se están realizando políticas, tanto en la UE como en nuestra Patria, totalmente contrarias al ideario de VOX, y similares a las del PSOE, es francamente absurdo y demencial.

Pero, no nos engañemos, al final se hará lo que manden las cúpulas nacionales de los respectivas partidos, posiblemente mandadas en la sombra por los poderes ocultos, pues Feijóo tiene de líder, lo que yo de Papa,

En 2023, elecciones autonómicas y municipales, me sorprendió mucho el auge de VOX en mi municipio natal, Capella, en la provincia de Huesca, siendo Laguarres mi pueblo natal.

El Ayuntamiento está formado por tres núcleos de población, Capella, Laguarres y Pociello, además de alguna masía.

Al preguntarle a mi hermano Joaquín, cazador empedernido, que como había obtenido tantos votos VOX, cuando las personas son bastante apolíticas, me dijo que era por la caza, por la persecución de los cazadores que práctica el PSOE, como si fueran alimañas a las que hay que exterminar…

Los ecolojetas subvencionados, urbanistas de salón y tontolabas en general, desconocen los daños que ocasionan los jabalíes en los campos de cultivo, o los conejos, y que es necesario controlar su reproducción, para evitar que se extiendan en demasía.

Ya que no salen al medio rural ni de vacaciones, deberían leer “La caza” de don Miguel Delibes, donde hace un elogio de la caza, y de la necesidad de practicarla, para controlar a las especies.

En otras palabras, que el VOX de 2025, o 2026, no será el mismo que el de 2023, y barrunto que pasará de los 7 diputados actuales en Aragón, a una cifra de unos 10.

O más.

Y que, si al agónico PAR le han comprado con ocho direcciones generales, y varias más a los escindidos de ese partido terminal, VOX no se conformara con menos que la Vicepresidencia, y varias Consejerías.

Al fin y al cabo, Aragón tiene 67 diputados, y la fuerza de VOX le colocará en tercer lugar, y eso como mínimo, pues tampoco tengo claro que el PSOE se vaya a hundir del todo, pues hay muchos estómagos agradecidos.

En fin, veremos que sucede, pero cuando más tiempo pase, más ascenderá VOX.

¡Y es que los peperos, lo están haciendo tan mal!

En el ámbito nacional, ni son oposición ni son nada…

Solamente la señora Ayuso tiene los ovarios en su sitio.