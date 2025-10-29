Alfonso Rojo: «¿Dónde estabas el día que estos políticos de mierda la cagaron con la DANA?»

No tienen un pase, pero andan tan sobrados de caradura que encima sacan pecho.

Para embarrar la cosa todavía más, coincidiendo con el primer aniversario de la DANA, que causó 234 muertos —229 en Valencia y 7 en Albacete, de los que nadie se acuerda—, el PSOE lanza un vídeo vitriólico con el título: «¿Dónde estabas el 29-O?».

El misil apunta a la línea de flotación del popular Mazón, quien, según todos los indicios y sus confusas explicaciones, andaba de farra con una periodista cuando estalló la tragedia.

Impresentable que el presidente autonómico siguiera en ‘El Ventorro’ cuando ya empezaban a acumularse los cadáveres, pero en su favor hay que recordar que no abrió él las compuertas de la presa de Forata, ni el que no había destinado fondos a acondicionar el Barranco del Poyo, ni quien ignoró las alertas.

Mazón no estuvo a la altura, pero… ¿Y los demás?

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno Frankenstein, andaba por Bruselas ejerciendo de ecologista; Pilar Bernabé, delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana, estaba en la inopia; el ministro Marlasca, más preocupado de su bicicleta estática que de lo que pasaba en el Levante, y Miguel Polo, jefe de la Confederación del Júcar, minusvalorando los avisos de la Aemet y haciendo el canelo.

Todos fatal, pero el peor de todos, su jefe Pedro Sánchez, que estaba haciendo el indio en la India.

Cuando ya eran decenas los fallecidos y seguro que le llegaban en aluvión las noticias al móvil, el yerno de Sabiniano, el de las casas de putas, andaba haciéndose selfies en Bollywood y montando cenas románticas con la catedrática Begoña.

Nada de decretos presidenciales para salvar vidas; ni movilización de la UME, ni leches.

Sí tuvieron tiempo sus sicarios para reiniciar el pleno del Congreso, que había sido suspendido ante la magnitud de la tragedia a primera hora, para convalidar el decreto de renovación del Consejo de RTVE y enchufar ahí con sueldos millonarios a sus secuaces periodísticos.

A esa hora, cuando los facinerosos votaban en el Congreso de los Diputados, oficialmente ya habían muerto ahogados, aplastados o arrastrados por el lodo 51 españoles.

¿Dónde estaban los del PSOE y compinches el 29-O?

Organizándose otro chiringuito para manipular y meter la mano en la caja.