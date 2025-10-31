Asco y rabia

Hace ahora un año que publiqué el artículo ´La lista secreta´, y todo sigue igual. He buscado la lista oficial de desaparecidos, y no he encontrado más que vaguedades y cortinas de humo.

Pues bien, hasta que no se publique la lista oficial de desaparecidos en la riada, no conoceremos realmente la magnitud de la tragedia acaecida en las poblaciones circundantes a Valencia.

La publicación de dicha lista es el único modo de conocer la cifra de posibles fallecidos, ya que esta serviría, tanto para borrar de la misma a aquellos que han aparecido vivos, tras inicialmente haber sido denunciada su desaparición, como para que los ciudadanos comprobasen si figuran como desaparecidos, o no, aquellos familiares y amigos, que nunca volvieron a casa, ignorándose, la fecha de hoy, la suerte que hayan corrido.

Imaginemos que, presuntamente, ha habido 2.000 desaparecidos denunciados, y que la autoridad competente dice que los desaparecidos son 56; pero no publica sus nombres. Obviamente, las 2.000 personas que denunciaron la desaparición de un familiar o amigo, creerán que su ausente ser querido, es uno de los 56, y no ´rascaran´ más. Ahora bien, si se publicara la lista, con nombres y apellidos, de los teóricos 56 desaparecidos oficiales, se iba a reeditar ´el Rosario de la Aurora´, en versión Claretta Petacci.

Personalmente, no creo que exista otro modo de conocer la verdad, y sin embargo se sigue sin publicar nada; ni tan siquiera la cifra de teóricos desaparecidos. ¡Por qué! Pues presuntamente por eso; para que no se conozca la verdad

Ante tal disloque, las preguntas obvias que surgen, son ¿A qué tienen miedo? ¿A qué están jugando? ¿Por qué tanto secretismo? ¿De quién depende la confección y publicación de la lista de desaparecidos? ¿Del gobierno central o del gobierno autonómico? Lo digo como valenciano, para saber a quién hay que enseñarle la vista que hay, boca abajo, desde lo alto de una farola… Metafóricamente hablando, claro; …o no.

La rabia de un pueblo, cuando se desata, tal vez no sea tan veloz como un ´falcon´; pero llega más lejos y con más ganas.

En cuanto al ´aquelarre masónico´ celebrado en Valencia, a guisa de funeral por las víctimas, bien hubiera estado que hubiesen levantado el férreo cordón policial, para permitir a los valencianos entrar en masa a ´saludar´, como merecen, a las autoridades allí presentes.