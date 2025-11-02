Nada

El abrazo de la dama blanca

Un mundo donde los nombres, ni valían, ni importaban

Muerte, Horóscopo
Muerte, Horóscopo. PD
Me he despertado temprano, como siempre a las cinco de la mañana, pero hoy, noche de ánimas, por primera vez, mi nombre no recordaba.

Pero qué más daba, si, en esos momentos, frío como el hielo, iba camino de un mundo donde los nombres, ni valían, ni importaban.

Ya nada me atañía, ya nada me interesaba, tan solo disfrutar del placer que me producía no recordar nada, inmerso en celebrar el funeral por mi vieja memoria concluida, que lejos de hacerme sentir vacío, por primera vez en mi vida, mi espíritu, de sentido llenaba.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

