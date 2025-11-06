Sentir

Desaparecer y olvidar

Mañana, Dios dirá

Soledad, reflexión, cerveza y lluvia
Soledad, reflexión, cerveza y lluvia. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Teresa Gómez y Alfonso Rojo.

Teresa Gómez suelta la gran bomba con Alfonso Rojo: "Saldrán referencias a Sánchez en los informes de la UCO"

Contemplar el mar con la mirada perdida, como se mira el fuego del hogar… Caminar bajo la lluvia, dejándote calar… Estremecerse y disfrutar con el trueno, cuando el peligro del rayo ha pasado ya….

Dejarse despeinar por el viento. Contemplar las estrellas del cielo y rezar, y al cerrar los ojos, flotar hasta alcanzar los confines del Universo, sin más techo ni frontera, que la libertad que regala saber que ya nadie te espera, porque hace tiempo que dejaste de ser de utilidad.

Ansia por desaparecer, y fundirse con la Eternidad… Desaparecer y olvidar.

Sentir es vivir, mientras que el pensamiento, padre de todos los miedos, no es más que la jaula que nos apresa, engolosinándonos con las fruslerías de un mundo que nunca fue nuestro en realidad, y en el que, posiblemente, tampoco nunca quisimos estar… Pero, por el momento, es lo que hay.

Mañana, Dios dirá.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

SILLAS DE OFICINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]