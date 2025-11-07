La Eternidad o la Nada

No es un problema de encontrar respuestas a la vida, porque para aquellos que tienen fe, la vida es la respuesta, y la muerte tan solo es la primera frontera.

Pero para los otros, aquellos cuya visión no alcanza más allá de la tapia del cementerio, cuando se dan cuenta que tan solo les queda una Navidad y dos cortes de pelo, no hay respuesta, tan solo preguntas: ¿Para qué todo lo aprendido…?

¿Para qué todo lo sufrido?

¿Para qué todo lo conseguido?

¿Para qué tanto esfuerzo…?

¿Dónde quedaron mis sueños?

¿Qué sentido tiene todo esto…? ¿Y por qué? ¿Y para qué?