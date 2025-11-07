¿Qué sentido tiene todo esto…?

La Eternidad o la Nada

¿Y por qué? ¿Y para qué?

Angustia, dudas, miedo, tiempo
Angustia, dudas, miedo, tiempo. PD
No es un problema de encontrar respuestas a la vida, porque para aquellos que tienen fe, la vida es la respuesta, y la muerte tan solo es la primera frontera.

Pero para los otros, aquellos cuya visión no alcanza más allá de la tapia del cementerio, cuando se dan cuenta que tan solo les queda una Navidad y dos cortes de pelo, no hay respuesta, tan solo preguntas: ¿Para qué todo lo aprendido…?

¿Para qué todo lo sufrido?

¿Para qué todo lo conseguido?

¿Para qué tanto esfuerzo…?

¿Dónde quedaron mis sueños?

¿Qué sentido tiene todo esto…? ¿Y por qué? ¿Y para qué?

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita "Círculo Ahumada". Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora "Inter Valencia Radio 97.7 FM", y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis.

