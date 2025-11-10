José Manuel García Albarrán: «Gobierno de España: Electrocardiograma plano»

Médicamente hablando me atrevería a decir que el actual Gobierno de España está entrando en ‘asistolia’ (situación producida cuando falla el sistema eléctrico del corazón, provocando que éste deje de bombear sangre lo que conduce a un paro cardíaco que si no revierte conduce a la muerte, dando un electrocardiograma plano)

Extrapolando esta situación al momento gubernamental y político que vive España en la actualidad, con el Parlamento bloqueado sin poder aprobar ninguna Ley, habiéndose cumplido el plazo sin aprobar los Presupuestos Generales de 2025 (por tercer año consecutivo) por consecuencia, el posible bloqueo de los fondos europeos que faltan por recibir, nada más y nada menos que noventa mil millones de euros…

¡Es por lo que considero que el Gobierno presenta un ECG plano tanto en el ámbito político, como en el económico, jurídico y social!

No deja de ser una vergüenza, en parte provocada por nuestro sistema electoral, que un prófugo que intentó dar un golpe de Estado con fines secesionistas, malversando dinero público y huido de la justicia española desde hace 8 años, ‘tenga la llave’ del funcionamiento del Parlamento con sus 7 diputados que representan tan sólo a 395.429 votos, es decir el 1,60 % del total de votos emitidos en las Elecciones Generales del 23 de julio de 2023.

¡Esto solo ocurre en España!

Claro que para que se produzca esta insólita situación hace falta que exista un personaje autarca sin escrúpulos, un egocéntrico que pudo acceder al Gobierno de la Nación sin haber ganado las Elecciones Generales,

teniendo que recurrir a la coalición con SUMAR que sólo aportaba el 12,33% de votos (31 diputados) y precisando además del apoyo puntual e ‘interesado’ de los demás partidos minoritarios que con menos del 5% de votos -cifra que en otros países no obtienen ni representación parlamentaria- y que sin embargo aquí les permiten mangonear las decisiones que se toman en la Cámara debido a este ‘aquelarre gubernamental’ propiciado por el mal llamado ‘Gobierno de coalición’ que, como ya dije en otros artículos, sería más propio definirlo como un “Gobierno de Coacción”.

En un ambiente irrespirable en lo jurídico, lo económico y lo social, el gobierno se empeña en seguir adelante, incluso con ¿la posible certeza? de que JUNTS le ha retirado sus 7 votos y le han advertido que a partir de ahora no sólo le retiran sus apoyos sino que presentarán una enmienda a la totalidad en todas las propuestas procedentes del Consejo de ministros, por lo que condenan a este Gobierno a una ‘muerte política’ que ya da, sin remedio, un electrocardiograma plano.

A pesar de ello los ‘loritos’ y ‘ministros palmeros’ de Sánchez, repiten a coro que “siguen con la mano tendida”, aunque de cara al ‘conflicto catalán’ esto se podría interpretar como que “aún se podrían bajar más los pantalones” si ello sirviese para asegurar la permanencia en Moncloa de uno y en los sillones azules de los otros hasta 2027.

En medio de esta inminente ‘muerte cerebral’ política, jurídica y social, la maquinaria socialista sólo propone proyectar sobre las CC.AA. gobernadas por el PP el más mínimo desliz, para desviar la atención del maremágnum de corrupción e imputaciones que salpican a familiares directos y ‘manos derechas’ del Presidente, que no quiere ni oír hablar de esto y, aprovecha para recordar continuamente otros casos ya juzgados de anteriores gobiernos del PP, para atizar el ambiente de frustración y dolor que viven los familiares de los muertos por la DANA e incluso aprovechando el ‘funeral de Estado’ para convertirlo antes, durante y después en un linchamiento público de Mazón.

Que frágil es la memoria colectiva del pueblo y que fácil le resulta a la izquierda la movilización y tergiversación interesada de las causas de la tragedia; veamos…

¿Quien, cuando había ya más de 200 muertos dijo: “Si quieren ayuda que la pidan? ¡Sánchez!

¿Quien, ante una emergencia de esa magnitud se negó a movilizar desde el principio al ejército para intervenir y ayudar con todos sus medios materiales? ¡Margarita Robles!

¿Quien, ante la oleada de robos y de pillaje en establecimientos y domicilios, tras la tragedia, no dio órdenes para un despliegue extraordinario a Guardia Civil y Policia Nacional? ¡Marlaska!

¿Quien paralizó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) en el que, entre otras muchas obras en las distintas cuencas de la geografía española, se contemplaba la remodelación de la zona sur de Valencia, la cuenca hidrográfica del Júcar incluyendo el ‘barranco del poyo’? ¡Zapatero y su gobierno del PSOE!

Además de las manifestaciones pidiendo la dimisión de Mazón e incluso, ahora que ha dimitido, la petición de prisión…

¿Cuántas manifestaciones han promovido los valencianos y valencianas contra la desidia gubernamental en la gestión de infraestructuras hidrográficas, la gestión tardía e ineficaz de la emergencia y la mala gestión en la restauración y el pago de lo prometido hace un año?

Y… ¿Quien ha mantenido paralizadas todas estas obras que hubiesen evitado la tragedia durante toda la actual legislatura,? ¡Sánchez y su gobierno, con mención especial a la ex ministra Teresa Ribera!

Por cierto a esta señora se la quitó de enmedio (DANA y Apagón) premiándola con el cargo de Presidenta del Banco Europeo de Inverdiones (BEI) cuyo sueldo de ¡34.000 euros mensuales! ya quisieran muchos españoles ganarlos… en un año.

Finalizo este artículo dando un “pronóstico reservado” para éste Gobierno cuyo aspecto, visto desde la UCI, no admite ningún optimismo y es posible que su ECG plano sólo pueda revertir aplicando un ‘desfibrilador’ en forma de ‘adelanto electoral’.

El sociólogo Julio Cotler (1932-2019) dijo: “El problema no es que haya corrupción, el problema es que haya impunidad”.