Juan Pérez de Mungía: «Sánchez y su narcoestado»

La magistratura belga se preguntaba si no se estaría convirtiendo Bélgica en un narcoestado controlado por la mocromafia. La misma pregunta podría llevarse más lejos. El último año, en España, desde el pasado 6 de noviembre de 2024 hasta hoy, se han incautado 35 toneladas de cocaína y se han detenido al menos a 221 personas según informaciones publicadas en la prensa, cifras que no han convencido ni a Grande-Marlaska ni a Sánchez de la necesidad de dotar de recursos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil cuyos agentes arriesgan su vida para perseguir la infiltración de los traficantes que se sirven de Estados narcoterroristas como México, Colombia y Venezuela o de la Mocromafia para envenenar Europa. El Ministerio del Interior y el presidente Sánchez ignoran cuanto pueda contribuir a su beneficio.

De acuerdo con la Policía Nacional, la ONU y el Plan Nacional sobre Drogas se estima que las dosis de cocaína que provienen de la cantidad apresada oscilan, dependiendo de su pureza, entre 0,2 gramos y 0,1 gramos lo que arroja aproximadamente entre 140 y 350 millones de dosis. No existe una estimación oficial, única y fiable, para España de toda la cocaína realmente en circulación/consumida, incluyendo la no incautada, cuando se prodigan en entrevistas públicas que defienden una poilítica de legalización del consumo, que ya existe de facto, de la mano de los proveedores, mercaderes de muerte. Las fuentes públicas (OEDA/Plan Nacional sobre Drogas) publican indicadores de consumo y análisis de aguas residuales por ciudades/EDAR, útiles para examinar tendencias, pero no dan una cifra nacional en toneladas. Menos aún de adictos a pesar de los datos abrumadores que se despreden del análisis de aguas residuales. No es lo mismo partir de una encuesta que tener información de los metabolitos que llegan a las depuradoras.

Se calcula que la Unión Europea consume más de 400 toneladas anuales, siendo Bélgica, con 123 Tn, la principal puerta de entrada del continente pero España no le va a la zaga. En la Costa del Sol y en sus áreas de influencia, cerca de la fuente de sus ingresos, se refugian las organizaciones criminales de toda procedencia. Solo en 2023 se calcula que 119 toneladas entraron en España. Bajo el artificio de que España es un país de tránsito, se trata de ignorar el grado de relajación policial de Grande-Marlaska que confía la captura de alijos a la información de la Agencia DEA de EEUU, la solicitud de una intervención inexcusable. La política de romper con esa información a cuenta del apoyo prestado por Sánchez a la estafa palestina y su política de castigar a Israel es motivo suficiente de preocupación, toda vez que la abstención de intervención poilicial de narcoterroristas armados con armas de guerra es el beneficio secundario de un apoyo sanchista a la conducta criminal de Marruecos y a su economía basada en extender la drogadicción. Es muy posible que la disposición de Grande-Marlaska de desmontar los grupos operativos de la Guardia Civil y de la Policía, junto con la reducción del presupuesto permitan crear las condiciones para que ya en este año 2025, España sea el primer proveedor europeo de drogas duras, y sintéticas. De momento, España aporta al consumo europeo entre el 35% y el 40%. Una maravilla económica que el turismo homosexual aprovecha para sus fiestas de chemsex, los conductores para dar positivo y la corrupción global aumente. Un negocio muy lucrativo.

Ahora es frecuente que los grupos organizados disparen AK47 contra la policía y sigan envalentonados porque cuando se les detiene, entran en la puerta de la comisaría y el juzgado para salir inmediatamente por la trasera. Sus clanes viven a todo lujo, y resuelven sus deudas a tiros, cuando no atacan directamente a las fuerzas de seguridad del Estado, con la anuencia de Sánchez y el compromiso de Grande-Marlaska cuyo grado de corrupción es tanto más relevante cuando ha aprendido a ignorar la ley como magistrado.

La cocaína, es solo la punta del iceberg, el hachís marroquí es la principal fuente de divisas del rey Mohamed VI, los opiodes y las drogas de diseño componen un panorama que avanza el exterminio de la especie democrática para instaurar el Club de Podemos y del PSOE que dá pasos para legalizar las drogas con el artificio de constituirse en un recurso para la salud. El propósito político de Sánchez, en roman paladino, es primero crear un «Estado Pedo», hasta alcanzar la magnitud deseada propia de un «Narcoestado». Las drogas dan votos a la izquierda que es permisiva con todas las conductas patológicas en tanto alienta los comportamientos criminales, la violencia, el caos, la pedofilia y la prostitución. ¿Por qué no legalizar la zoofilia como en Canadá?

Mientras se reeduca a los niños en Navarra en campamentos sobre la actividad sexual y la educación y se realiza en el marco de un programa en euskera programas como Skolae, declarados ilegales, España avanza hacia la desaparición de su cultura en manos de perfectos psicópatas, con el número 1 encabezando el cartel ministerial que elige sus meretrices por catálogo. No estaría de más hacer una comprobación del consumo de drogas en las Cortes y en el Senado. Los españoles tenemos derecho a saber, no solo los datos económicos de los diputados, sino también cuántos y cuantas rayas, canutos o pastillas consumen, además del habitual alcohol. Por lo que ya sabemos no sería una sorpresa comprobar lo que en el tráfico entre diputados y senadores se conoce. Ábalos no es el único, y la política de convertir a España en Magaluf forma parte de una política de Estado. Conducir con una tasa del 0,7 lleva aparejada una multa, pero conducir el país ebrio o drogado sale gratis.