Reflexión

Donde los sueños tienen alas

Estas líneas fueron escritas años antes de que la zurdería y su biblia 2030 se apropiara del inocente arco iris

Arco Iris, gay
Arco Iris, gay. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Agreden al expresidente de la RFEF Luis Rubiales en plena presentación de su libro 'Matar a Rubiales'

Agreden al expresidente de la RFEF Luis Rubiales en plena presentación de su libro 'Matar a Rubiales'

Allá en lo alto, en alguna parte sobre el arco iris, hay un lugar donde los sueños tienen alas y se hacen realidad.

Un lugar prohibido a todos aquellos que al crecer no solo perdieron la inocencia de la niñez, sino también la capacidad de soñar.

El día que me vaya no me busquéis en el cementerio, porque allí no me habréis de encontrar.

Buscadme entre el cielo y el mar, en un lugar más allá del arco iris, allí donde los niños juegan con los ángeles mientras estos les enseñan a volar.

NOTA: Estas líneas fueron escritas años antes de que la zurdería y su biblia 2030 se apropiara del inocente arco iris, poniéndolo a cuatro patas, mirando a Cuenca. Y es que, en su afán por dominar el relato, no dejan símbolo por  travestir, ni agujero por desflorar.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]