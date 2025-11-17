El Supremo juzga también a Pedro Sánchez

El Tribunal Supremo ha juzgado estos días al Fiscal General del Estado, Álvaro ¿”De quién depende el Fiscal General del Estado”? ¿”He, de quién depende”? “Pues entonces…”, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, para quien el primero seguía sus órdenes a rajatabla porque para eso era, es y será “su” Fiscal General del Estado.

Y lo es y será porque, desde el primer minuto, el autócrata que nos desgobierna y vende España a trozos a los independentistas quería saber cualquier asunto que sus contrincantes (desde que él ocupa La Moncloa, “enemigos”) tengan con la Justicia, con la Hacienda pública o con cualquier otra instancia que él controle, teniéndole sin cuidado que la información sea confidencial o secreta. Lo importante es desacreditar a los que no son de su cuerda porque el objetivo lo merece y está por encima de la ética, la estética (el espejo) y las leyes: permanecer en La Moncloa por tiempo indefinido y avanzar con la “coalición de progreso” (comunistas, populistas, independentistas de izquierda y de extrema derecha y filo terroristas), con la que “sumamos más”, para “moderniza España”.

Es suficiente con tener uso de razón para constatar que la vista oral contra el Fiscal General de Sánchez no ha juzgado solo la posible comisión de un delito, sino el concepto de hegemonía sobre el que se sustenta el sanchismo, para el cual no existe autoridad jurídica, política y representativa capaz de poner límites a su ejercicio iliberal. Porque la frontera entre lo legal y lo indecente es amplia. Y en esta frontera en la que ya no existe el espejo en el que deben mirarse los políticos como antaño lo hacían los príncipes, se refugian quienes deberían rendir cuentas antes de que llegue el veredicto de los jueces. Y desde que Sánchez dirige el Gobierno central, todo el aparato del Estado, excepto la Corona, urde maniobras para atacar a “su enemigo” político o a un socio incómodo al que pueda frenar en sus bravatas con información de cualquier género que conozca a través de las instituciones públicas o privadas que controla, e incluso de espías contratados para la ocasión (Leire Díez Castro) y pagados, naturalmente, con dinero del estrujado y arruinado contribuyente.

A diferencia del “no me consta”, a los españoles sí nos consta, Sr. Sánchez, que viajó por toda España en un Peugeot que conducía Koldo García Eizaguirre, y en el que iban Santos Cerdá León, José Luis Ábalos Meco y usted; que no echó a Ábalos por una mera remodelación del Gobierno y que luego le aforó; que compró la investidura para la actual Legislatura pagándole a Puigdemont con una amnistía, a Bildu blanqueando el terrorismo de ETA y que ocupa (manda) el Consejo de Estado, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto Cervantes, el Consejo Superior de Deportes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Consejo Económico y Social, Correos, RTVE, Telefónica, Indra y todo lo que se le pone por delante, además de corromper las instituciones para favorecer a su esposa, a su suegro y a su hermano.

Superada la vista oral, llega el momento de que el Tribunal Supremo imparta justicia con su deber moral de neutralidad como exigencia, máxime después de presenciar el triste espectáculo de ver dividida a la Fiscalía, a la abogacía del Estado (y a ambas cuestionando a la Policía Judicial), a la Judicatura, al periodismo, a los políticos y a la ciudadanía. Ya nada será igual porque sea la que sea será cuestionada por la clase política de un lado o de otro, convertidas en irreconciliables por obra de Sánchez.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL