En un mundo obsesionado con narrativas de sufrimiento y éxito, las mentiras bien contadas pueden catapultar a cualquiera al estrellato. Figuras como la camboyana Somaly Mam falsearon sus biografías para recaudar millones, uniéndose a una larga lista de fabuladores que incluyen a Enric Marco, Rigoberta Menchú y Alicia Esteve Head (alias Tania Head). Pero esta cultura de la impostura no se limita a ONG o tragedias históricas; se extiende a la «jet se»t contemporánea, donde personajes como Jaime Fernández de la Mora, Gunilla von Bismarck e Isabel Preysler han vivido o viven de una narrativa falsa que infla méritos inexistentes y experiencias que nunca sufrieron, entretanto reciben, rentas publicitarias y un seguimiento en redes que imita el falso abolengo de la realeza y nobleza antiguas. En paralelo, celebridades como Rosalía propagan mensajes de pureza mientras son aplaudidas por los poderosos, alimentando una «cultura de la miseria» que nos obliga a preocuparnos más por lo ajeno que por lo propio, ridiculizando nuestra propia vacuidad colectiva.

Somaly Mam, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación en 1998, se presentó como una víctima de la esclavitud sexual en Camboya. Según su narrativa, bien conocida por la prensa, «se crió en un pequeño pueblo de Camboya, a orillas del río Mekong, con un hombre mayor al que llamaba abuelo y que la maltrataba. Fue vendida a los 13 años y, tras pasar por un matrimonio forzoso, acabó en el mundo de la prostitución contra su voluntad». Esta «pesadilla» le permitió recaudar millones para su fundación, atrayendo a figuras como Hillary Clinton, Susan Sarandon y la reina Sofía, quien «incluso fue a visitarla al hospital cuando la activista cayó enferma en un viaje a Madrid». Ya se sabía que Sofía es de lágrima fácil y bien pudiera decirse que ha vivido de sus lágrimas como reina consorte. ¡Qué lástima que no haya mas que eso!

Sin embargo, una investigación independiente, encargada tras acusaciones periodísticas del británico Simon Marks en Cambodia Daily y Newsweek, halló «falsedades en su biografía». Vecinos de Thloc Chhroy negaron la existencia del «abuelo maltratador» o el hombre que supuestamente la compró; una testigo la recordaba con sus padres y estudiando hasta secundaria. Incluso el testimonio de Long Pros, una «víctima salvada» que perdió un ojo por golpes de un proxeneta, resultó falso: «Según su familia y su médico, fue por un tumor». Mam dimitió a finales de mayo de 2014, y su fundación recibió 1,86 millones de euros de la AECID entre 2003 y 2008, ahora exigiendo justificar al menos 79.177 euros. Así han gastado los recursos públicos Rajoy y Sánchez. Así se gasta los recursos público para hacer grande otra vez a una majestad artificial e ignorante.

El psicólogo José María Martínez Selva clasifica a estos personajes como «personas que utilizan la mentira como un instrumento para conseguir fama y dinero», a diferencia de los «mentirosos crónicos» cercanos a la psicopatología. La mentira instrumental en que se ha cimentado el poder. Enric Marco fingió durante 30 años ser el preso 6.448 de Flossenbürg, presidiendo la Amical Mauthausen y dando conferencias. El historiador Benito Bermejo lo desenmascaró: Marco estuvo en Alemania como trabajador voluntario bajo el pacto Franco-Hitler, no como deportado. «La gente me escuchaba más y el trabajo divulgativo era más eficaz», justificó Marco en 2005.

Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz, trufó su libro Yo, Rigoberta Menchú con «datos inciertos» y experiencias ajenas, según el antropólogo David Stoll. Admitió mentir sobre no ir a la escuela para «no poner en un aprieto a las docentes», pero negó falsedades mayores. Alicia Esteve Head, como Tania Head, presidió una asociación de víctimas del 11-S sin estar en Nueva York; estaba en Barcelona. «Todos nos enamoramos de ella. Era cautivadora, elegante y sofisticada», recordaba el periodista Angelo Guglielmo.

Esta dinámica de vidas inventadas trasciende las causas nobles y se infiltra en la élite social, donde el apellido o la proximidad al poder bastan para vivir sin «dar un palo al agua». Jaime de Mora y Aragón, según reportajes en medios como Vanity Fair España (ediciones de los 80 y 90), servía en las opulentas fiestas de Adnan Khashoggi, el traficante de armas saudí famoso por yates como el Nabila y orgías millonarias. Jaime de Mora y Aragón, sin logros propios destacables, a pesar de su formación y conocimiento de idiomas, se codeaba con magnates en Marbella, viviendo de la narrativa de «conexiones» que inflaban su estatus. Apenas llegaba a representar ese Casanova de Fellini tan despreciable como aparente sin más que dotarse de un oportuno monóculo, sin imitar el nuestro los hábitos licenciosos de las hembras casquivanas de esa corte de la vaciedad y la apariencia como supo hacer Casanova. Después se quitan la corona por mandato de Xi Jinping.

Gunilla von Bismarck, nieta del canciller Otto von Bismarck, carece de méritos más allá del apellido. Periódicos como Die Welt y Hola la retratan en fiestas de la alta sociedad, casada con personajes adinerados, posando en yates sin contribución aparente más que su linaje diluido. Isabel Preysler, la «reina de corazones» filipina-española, encarna el culmen: divorcios con Julio Iglesias, Miguel Boyer y Carlos Falcó le otorgan rentas vitalicias y contratos publicitarios millonarios (Porcelanosa, Ferrero Rocher). Ahora Isabel, tan afamada, vende las cartas del último incauto cautivado por el embaucamiento de la pichula nostálgica, vidas de lujo e inventadas, sin empleo fijo, sostenida por apariciones en revistas y redes, donde seguidores aplauden su supuesta elegancia como si fuera nobleza real. Estos personajes imitan la aristocracia de antaño: banquetes, residencias opulentas y un «poder» simulado desde la distancia, convertidos en marcas por el arte de periodistas comprados y cínicos. Antes de convertirse en el novelista que luego se conoció, Rafael Chirbes, me confesaba que le encantaba escribir en Interviú a partir de una foto que se le proporcionaba para escribir cualquier historia truculenta. Me decía, que era el mismo arte que el de la literatura, que siempre nace del mercado, no del talento, como se chulea Juan del Val. Bien podrían haber hecho Académica de la Lengua a la ficticia Elena Francis, un personaje irreal e inventado, por llorar con las hembras abusadas por quienes buscaban solo satisfacer su deseo sexual, como dicen de todos los hombres. Son los ingresos de quienes inventan historias, por donaciones y herencias, sin mas que vivir de la masa ignorante cortejada por los poderosos, perpetuando una farsa que el público devora. Nada que ver con la creación de valor. Sánchez es el último epítome de esta saga. La estafa del tocomocho. La feliz articulación de interés y farsa.

En la era digital, esta impostura se masifica con celebridades como Rosalía. La catalana, aplaudida por poderosos en campañas globales (como su colaboración con Vogue o eventos con Anna Wintour), que se propala y sobrepasa en canciones como Con Altura o entrevistas en Elle, una narrativa de la virginidad y la renuncia al deseo tan del gusto de sus seguidoras, –»yo no quiero amor, quiero dinero»–, mientras acumula fortunas en giras y patrocinios. Las elites la ovacionan en Coachella o Met Gala, fingiendo empatía con su «autenticidad flamenca» reinventada, ignorando cómo su éxito depende de una imagen que cuida para ridiculizar la miseria real. Naturalmente, con mensaje de aprecio de Sánchez, el farsante.

Como explica Miguel Catalán, en el artículo que publicara Cristina Galindo en Lo Pais hace 11 años, estos impostores «alcanzan notoriedad inspirando lástima» o admiración vacía, «constituyéndose en objeto de admiración en el centro del grupo social». Hoy, se aplaude a Rosalía desde sofás, obsesionados con su «renuncia» mientras ignoramos nuestras vidas; se sigue a Preysler en Instagram como si su «brunch» en Palacio fuera un triunfo propio. Esta «cultura de la miseria» –preocuparnos más por lo ajeno que por lo propio– es patética: invertimos empatía en falsos héroes mientras nuestra realidad se desmorona. ¿Por qué idolatrar a quien vive de rentas publicitarias, imitando noblezas muertas, en vez de construir lo nuestro? Es hora de reírnos de esta farsa colectiva y volver a lo auténtico, antes de que nuestras propias vidas se conviertan en la próxima invención. No en vano como el Corán, nos dice el poder qué comer, y cómo vivir, y dónde habitar y con quién, como el genuino musulmán nos dice cuando ayunar y como un hombre debe mear.