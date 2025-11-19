Sebastián Urbina: «No te quieres enterar»

Si estuviera para bromas, diría: ‘No te quieres enterar, ye ye’. La famosa canción cantada por Concha Velasco en los años 1960. Pero no estoy para bromas. La situación española actual es grave y- si los españoles decentes/demócratas no nos enteramos y lo paramos- irá a mucho peor. Incluso los más fanatizados, se darían cuenta de que nos han metido una autocracia de progreso por la puerta de atrás. O sea, un fracaso histórico de grandes dimensiones para los que amamos España y la democracia, como el menos malo de los sistemas políticos.

Algunos lo dudan, pero no hay como vivir en la ‘no democracia’ para enterarse. Por ejemplo, ¿qué cree que diría la mayoría de cubanos si les propusieran saltarse la dictadura de Castro y pasarse a la democracia, con todos sus defectos? Estoy convencido de que la gran mayoría de cubanos elegirían la democracia, incluidos sus defectos.

Porque toda construcción humana es, inevitablemente, imperfecta, porque es humana. La cuestión importante es el grado de imperfección. Por ejemplo, creo que pocos dudarían de que la democracia danesa es deseable y que la democracia venezolana (así la llaman, oficialmente) es indeseable. Cuando se duda de que la democracia sea el menos malo de los sistemas políticos, no creo que se esté mirando a Dinamarca.

Creo que se está mirando a Venezuela, o a España, aunque no pretendo equipararlos. Por ahora, se escapan los venezolanos para venir a España. De momento, no se escapan los españoles para huir a Venezuela. Dicho esto, retomo el comentario inicial de Laínz para aplicarlo a España.

El hecho de que gobiernen España políticos antiespañoles (además de sus corrupciones y cacicadas), es profundamente estúpido y suicida.

Alguien podría decir que los socialistas no son antiespañoles. Entonces, no se entendería que el presidente de gobierno, el socialista Sánchez, se rodee- para formar gobierno- de públicos y notorios antiespañoles.

Hay que ser muy mentiroso y/o muy imbécil para no saber que los separatistas catalanistas, son antiespañoles. Que los golpistas catalanistas son antiespañoles. Que Sumar, Podemos, Bildu, etcétera, están plagados de antiespañoles.

‘El himno español es una cutre pachanga fachosa’, dijo el comunista Pablo Iglesias, que fue vicepresidente de Gobierno, gracias a Pedro Sánchez. El socialista premió a un comunista que, públicamente, desprecia a España. ¿Qué pensar de ellos y de sus votantes? Prefiero no decirlo, pero no es bonito.

El comunista Pablo Iglesias, dijo: ‘El patriotismo es la defensa de los servicios sociales’. O sea, amar a tu patria es de fachas. Esta es la escoria gobernante, gracias al socialista Sánchez y a la plebe que le vota: ‘Siempre votaré al PSOE, haga lo que haga’, dijo Miguel Ríos, cantante. No son ciudadanos, son feligreses envilecidos.

¿Qué ha dicho el ministro de Incultura, Urtasun?

‘Un ministerio que pone a parir la historia de España, que pide perdón por el Descubrimiento de América y que declara ilegal la celebración, el 2 de enero, del Día de la Toma de Granada’. (El Confidencial)

Ernest, lea ‘Madre patria’ y ‘Nada por lo que pedir perdón’, de Marcelo Gullo, y de Elvira Roca, ‘Imperiofobia y leyenda negra’. No rebuznará.

A esta chusma que odia a España, tenemos que añadir una oposición centro centrada que no ha puesto pie en pared. En octubre 2025, Alberto dijo: ‘No me da vergüenza la conquista de América’.

Nada de estar orgulloso. ¡Dirán que soy facha! Tampoco ha leído a Marcelo Gullo. O Elvira Roca.

Somos un país estúpido, que vota a sus enemigos. La derecha centro centrada es corresponsable.

Cuarenta y cinco años de silencio acomplejado han permitido que el ‘rojerío antiespañol’ haya hecho sistemática propaganda antiespañola (ayudado por las criadas mediáticas, profes y tertulianos de progreso), hasta conseguir que la Leyenda Negra y similar basura, sean lo ‘normal’. Que lo normal sea despreciarnos.

La derecha ‘centro centrada’ ha rechazado la ‘batalla cultural’ para defender España y los valores que la izquierda demoniza y pisotea. El resultado es la pocilga progresista actual. Belarra (Podemos/socio de Sánchez): ‘O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios, o la derecha reventará el país’. (Periodista Digital) Pablo Iglesias señala a jueces y medios: ‘PSOE, aquí nos tenéis para reventar a los activos de la derecha y llegar donde sea necesario. Vamos a por ellos de verdad’. (El Mundo)

Con esta chusma totalitaria, es absurda la gestión y moderación, y el consenso. Lamentablemente, porque lo mejor sería tener una izquierda decente y democrática y una alternancia civilizada. El partido único no es democracia.

Pero si pudieran, meterían a la derecha en un campo de concentración. No te quieres enterar.