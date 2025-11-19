Mismo

Solo

Cuando eres viejo

Solo, Soledad, Reflexión
Solo, Soledad, Reflexión PD
Archivado en: Columnistas

Solo cuando dejas de mirar el calendario, y renuncias a sufrir vanamente, por un tiempo perdido que no volverá, es cuando te da lo mismo, seis que sesenta seis; si te restan dos cortes de pelo, o tres.

Porque es entonces cuando realmente comienzas a vivir, libre de expectativas ajenas que cumplir, o validaciones externas que aprobar, al ya serte indiferente lo que piensen, o el qué dirán.

Porque, aunque en el fondo siempre fue así, es ahora cuando, exento de las obligaciones que acarrea convivir, ya no necesitas disimular o sonreír, al haber descubierto, a la fuerza y sin pretenderlo, la libertad sin límites que conlleva vivir en soledad, sin más orden ni concierto, cuando eres viejo, que aquel que tú mismo quieras ordenar.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

