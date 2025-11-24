Rita Barberá Noya

In memoriam

Hace 9 años

Rita Barberá con Antonio Gil-Terrón Puchades
Rita Barberá con Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
Ayer hizo nueve años del fallecimiento de mi amiga y paisana, Rita Barberá Noya, a la que la ´canallesca´ y los de su propio partido, el PP, a disgustos y traiciones le reventaron el corazón.

Desde entonces, nada ha cambiado en él estilo del PP, como para que hoy le volvieran a hacer lo mismo.

´Pagafantismo´ en vena, y un endémico y vergonzante, síndrome de Estocolmo.

Rita Barberá, fue una política carismática y populista; una gran mujer que falleció trágicamente cuando su corazón no pudo soportar más la traición y puñaladas de, precisamente, aquellos de su propio partido, a los que ella mimó y ayudó a crecer (políticamente) como si fueran sus propios hijos.

Rita Barberá, fue absuelta por la Justicia, después de muerta, de las falsas acusaciones de las que fue objeto.

¡Descansa en paz, amiga!

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor… No lo sé.

Tal vez se diga, no porque lo fue, sino porque el de ahora es peor; bastante peor, amén de, políticamente más vulgar y sanchopancesco.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

