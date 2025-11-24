La primera fuente pública ornamental de Madrid ya puede lucir como Trevi

La primera fuente pública ornamental de Madrid de la que manó agua corriente del Lozoya se puede contemplar ya en todo su esplendor en el número 49 de la calle Bravo Murillo.

De estilo clasicista romántico tardío y diseñada por el ingeniero Juan de Ribera, con una escultura central alegórica del río Lozoya esculpida por Sabino de Medina, y flanqueada por metáforas de la Agricultura y de la Industria, de los escultores Andrés Rodríguez y José Pagnucci, la fuente es la particular Fontana de Trevi madrileña.

Para admirarla en su totalidad el Ayuntamiento de Madrid, activo como siempre en obras que benefician al ciudadano, y el Canal de Isabel II, empresa pública orgullo de los madrileños que suministra agua de excelente calidad y precio razonable a la capital de España (y a toda localidad de la Comunidad de Madrid que lo solicite), han sufragado unas labores para hacerla accesible al público, librarla de la valla que lo impedía, ampliar la acera e iluminarla por la noche con una técnica artística que resalta su relieve.

La fuente mural, de piedra y ladrillo, fue la cara artística adosada al primer depósito del Canal de Isabel II, construido en 1854 para traer agua desde los parajes serranos del Pontón de la Oliva, donde se acumulaban las del río Lozoya antes de su desembocadura en el Jarama. El depósito fue un espacio de planta rectangular, de 125 por 86 metros, con 252 pilares de base rectangular sobre los que se situaron hileras paralelas de arcos de medio punto y bóvedas baídas de ladrillo, atravesado por un muro que lo dividía en cuatro cuadrantes. Años después surgieron problemas técnicos, comenzaron las filtraciones y tras algunos intentos para rehabilitarlo se desaguó el 30 de abril de 1894. En 1990 se reformó una cuarta parte de su superficie para utilizarla como Archivo General del Canal y en 2001, con motivo del 150 aniversario, otro cuarto albergó la exposición Agua y Ciudad: detrás del grifo. Sucesivas actuaciones desvirtuaron el aspecto original del depósito, construyéndose un garaje, rampas para la entrada de vehículos y un edificio de usos sociales.

En 2001 el Canal de Isabel II anunció que la sala acondicionada para la celebración del CL aniversario sería reformada definitivamente para futuras muestras. Desde entonces no se ha vuelto a abrir al público lo que en su día y en palabras de Mercedes Gómez «fue una gran obra de ingeniería y un espacio arquitectónico fascinante». La promesa sigue pendiente porque la fuente cumple ya la función para la que fue construida: manar agua por su caño central en el que está escrito el nombre Lozoya, llenar su vaso de media circunferencia que rodea el monumento y ser disfrutada por madrileños y forasteros.

Los parques públicos construidos sobre terrenos del Canal de Isabel II son ejemplo de pulcritud, mantenimiento y vigilancia. El próximo día 29 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugurará en el de Santander (Parque del Tercer Depósito, Chamberí) la iluminación navideña y la espléndida pista de patinaje sobre hielo que harán esta Navidad las delicias de niños, jóvenes, maduros y senectud que disfrutan a diario de unas instalaciones ejemplares.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL