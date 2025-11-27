Dios dirá

“Tal vez podamos maldecir”

En otro tiempo, en otro lugar, tal vez nos volvamos a encontrar...

Tristeza, Belleza, Soledad
Tristeza, Belleza, Soledad. PD
Habitualmente pensamos en el amor, sin darnos cuenta que si realmente queremos encontrarlo, no debemos pensar en él, sino con él…

No pensemos en el amor; pensemos con amor; aunque lo cierto es que al final da igual lo que hagamos.

Y es que no elegimos de quién nos enamoramos; ni tan siquiera elegimos amar…

Porque cuando llega, tan solo nos dejamos llevar por un mar tempestuoso de pasiones, encuentros y desencuentros, que nos hará soñar, reír y llorar, en una enloquecida travesía que, por muchos años que pasen, tal vez podamos maldecir, pero nunca arrepentir ni olvidar.

En otro tiempo, en otro lugar, tal vez nos volvamos a encontrar… Dios dirá.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

