Habitualmente pensamos en el amor, sin darnos cuenta que si realmente queremos encontrarlo, no debemos pensar en él, sino con él…

No pensemos en el amor; pensemos con amor; aunque lo cierto es que al final da igual lo que hagamos.

Y es que no elegimos de quién nos enamoramos; ni tan siquiera elegimos amar…

Porque cuando llega, tan solo nos dejamos llevar por un mar tempestuoso de pasiones, encuentros y desencuentros, que nos hará soñar, reír y llorar, en una enloquecida travesía que, por muchos años que pasen, tal vez podamos maldecir, pero nunca arrepentir ni olvidar.

En otro tiempo, en otro lugar, tal vez nos volvamos a encontrar… Dios dirá.