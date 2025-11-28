Cuando el último vuelo haya emprendido, convertido ya en ceniza sin nombre, dejaré atrás los sueños vacíos, que fueron brotando cual maldita cosecha, de tantos momentos perdidos en la ingenua espera del cumplimiento de unos sueños terrenos, tan equivocados como baldíos.

Y lo sé ahora, cuando los años acaban y mi acto casi ha concluido.

Lo sé ahora que ya no duelen las ilusiones frustradas, y los sueños incumplidos me dan lo mismo.

Lo sé ahora cuando ya lo único que me duele es el tiempo desperdiciado, a la búsqueda de algo que en este mundo nunca ha habido.

Ahora tan solo resta hacer leña y brasas del árbol caído, para que, con el volar de mis cenizas, desaparezca hasta el último vestigio, en esta tierra de Caín, de otro hombre que pudo ser y no ha sido, más que un humilde trovador de estrofas de combate, para tiempos sombríos.