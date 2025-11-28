Tierra de Caín

Ceniza sin nombre

Lo sé ahora que ya no duelen las ilusiones frustradas, y los sueños incumplidos me dan lo mismo.

Hombre, Ser Humano, Azar, Destino
Hombre, Ser Humano, Azar, Destino. PD
Archivado en: Columnistas

Cuando el último vuelo haya emprendido, convertido ya en ceniza sin nombre, dejaré atrás los sueños vacíos, que fueron brotando cual maldita cosecha, de tantos momentos perdidos en la ingenua espera del cumplimiento de unos sueños terrenos, tan equivocados como baldíos.

Y lo sé ahora, cuando los años acaban y mi acto casi ha concluido.

Lo sé ahora que ya no duelen las ilusiones frustradas, y los sueños incumplidos me dan lo mismo.

Lo sé ahora cuando ya lo único que me duele es el tiempo desperdiciado, a la búsqueda de algo que en este mundo nunca ha habido.

Ahora tan solo resta hacer leña y brasas del árbol caído, para que, con el volar de mis cenizas, desaparezca hasta el último vestigio, en esta tierra de Caín, de otro hombre que pudo ser y no ha sido, más que un humilde trovador de estrofas de combate, para tiempos sombríos.

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

SILLAS DE OFICINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]